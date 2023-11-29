الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

منزل آل شاهين.. قصة عشق زملكاوية في محافظة الغربية

جريدة الدستور

انتشرت منذ أيام قليلة صورة علي مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدًا “فيسبوك”، لأحد المنازل الذي تزينت جميع جنباته باللون الأبيض والخطين الحمر، وهو شعار نادي الزمالك، وبعد عمليات بحث عديدة، نجحنا في الوصول إلى مكان هذا المنزل الذي يقع في قرية شبشير الحصة بمدينة طنطا محافظة الغربية، تحدثنا مع صاحبه وهو الحاج بشير شاهين، الذي قال: "في البداية أود أن أوضح أن العائلة كلها زملكاوية، وأول ما تدخل من بوابات القرية هتلاقي أعلام الزمالك منتشرة في كل مكان بها، بسبب امتلاكي أكثر من منزل بالقرية، جميعها مزينة بعلم الزمالك، وكان آخرهم المنزل الذي انتشرت صوره على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث قررت دهانه بالكامل بشعار الزمالك، حبًا وعشقًا له، وأود أن أوضح أنني أملك شركة عسل نحل جميع العاملين بها ويتعدون 250 عاملًا، يشجعون الزمالك، وهذه من شروط الوظيفة، حتى الأهلاوي يغير انتماءه داخل محل العمل تقديرًا لي والزمالك الذي أعشقه، وأقوم أيضًا بتوزيع الهدايا على أطفال القرية لزرع حب الأبيض بداخلهم منذ الصغر، وبالمناسبة الأهلاوية حبايبي وأخواتي ومفيش مشكلة معاهم، والكابتن أحمد شوبير والكابتن مجدي عبد الغني والكابتن محمد مجدي قفشة والكابتن محمد شريف بينوروني كتير في منزلي، بجانب طبعًا نجوم القلعة البيضاء، يعني مفيش تعصب ولا حاجة الحمد لله". 

وعشقي للزمالك لا حدود له، فاليوم الذي يفوز فيه اذهب إلي عملي تاني بكل نشاط وحيوية، وفي حالة الهزيمة لا قدر الله، ممكن امتنع عن الطعام تمامًا بالساعات، لكن في النهاية بيفضل حب الزمالك، وهنفضل زملكاوية إلي نهاية العمر، وبإذن الله الزمالك قادم وهينافس علي كل البطولات المحلية والقارية، أتمنى فقط تطبيق العدالة التحكيمية في المباريات القادمة أسوة بباقي الفرق المنافسة.

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نادي الزمالك الزمالك الأبيض والخطين الحمر بشير شاهين زملكاوي

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