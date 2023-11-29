من يكتب التاريخ؟.. جمال شقرة يُجيب في "افتح باب قلبك"

تستضيف الإعلامية أميرة بهي الدين، في برنامجها "افتح باب قلبك" على قناة CBC، اليوم الأربعاء، الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، خلال حلقة للإجابة عن تساؤل.. من يكتب التاريخ المصري ويوثقه؟.

وتتطرق أميرة بهي الدين خلال الحلقة التي تذاع في الحادية عشر مساء، للإجابة عن تساؤلات هامة حول الأفكار الخاطئة التي واجهت التاريخ المصري ودعاوي التشكيك وقلب الحقائق، كما تكشف عن أبرز المؤرخين المصريين، ومن يراقب علي توثيق وكتابة التاريخ المصري، ودور الفن والدراما في توثيق التاريخ المصري.

كما تسلط أميرة بهي الدين الضوء على دور القناة الوثائقية وقناة القاهرة الإخبارية في توثيق التاريخ المصري والرد علي حملات التشويه التي طالت االإنجازات المصرية، وكيف يتم أيضًا توثيق تلك الإنجازات للجمهورية الجديدة للأجيال القادمة.

وتكشف الإعلامية خلال الحلقة دور مواقع التواصل الاجتماعي في التوثيق، والمخاطر الناجمة عنها، وما يجب أن تكون عليه مناهج التاريخ التي يدرسها أبنائنا.

يذاع برنامج "افتح باب قلبك" يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة الحادية عشر مساء على الهواء مباشرة، ويهتم بتقديم كل مايهم المصريين وحياتهم ومستقبلهم.

يذاع برنامج "افتح باب قلبك" يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، على الهواء مباشرة، ويهتم بتقديم كل ما يهم المصريين وحياتهم ومستقبلهم، وتقدمه الإعلامية والمحامية أميرة بهي الدين، ويتم استضافة عدد كبير من الضيوف من مختلف المجالات.

من هى أميرة بهي الدين ؟

أميرة بهي الدين هى محامية، باحثة، كاتبة ومدونة، حقوقية وناشطة نسوية، إعلامية، مصورة فوتوغرافية هاوية مواليد 10 مايو 1960 هي الابنة الكبرى للمستشار محمود بهي الدين عبدالله، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادي القضاة لثلاث دورات متتاليات والرئيس الشرفي لنادي قضاة مصر والابنة الكبرى للسيدة كوثر حسن، سكرتيرة رئيس تحرير جريدة الأهالي الصادرة عن حزب التجمع منذ 1984 وحتى 2000، وحفيدة المستشار عبدالله محمد رئيس محكمة الجنايات.