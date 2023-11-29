تفاصيل استعدادا نجوم الغناء لحفلات الكريسماس ورأس السنة

يشهد موسم حفلات الكريسماس ورأس السنة الجديدة انتعاشة فنية لبعض النجوم فيما لم يعلن البعض منهم حتى الآن مشاركته في حفلات رأس السنة نظرا للأحداث الراهنة بغزة.

حفلات موسم رآس السنة

وأعلن الفنان وائل جسار عن إحياء حفل رأس السنة، فى مصر، ولم يحدد موعد محدد له، ترقبًا لتدهور أحداث غزة مرة أخرى وخرق الهدنة المتفق عليها، خاصة بعد إلغائه لثلاثة حفلات له تضامنًأ مع الشعب الفلسطينى.

و يستعد المطرب على الحجار لإحياء احتفالية «يا عزيز عينى» بمناسبة مرور 100 عام على رحيل فنان الشعب سيد درويش، وذلك يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر، بمركز المؤتمرات القاعة الكبرى بمكتبة الإسكندرية، فى أول حفلاته بعد فترة توقف بسبب الحرب فى غزة.

كما يستعد المطرب وائل الفشني لإحياء حفل غنائط يوم 2 ديسمبر المقبل، بساقية الصاوي، ويقدم الفنان وائل الفشنى حفلًا غنائيًا على مسرح ساقية الصاوى، بقاعة النهر وذلك يوم 2 ديسمبر المقبل، حيث سيقدم وائل الفشنى خلال الحفل باقة متنوعة من الابتهالات والأغانى الطربية التى يعشقها جمهوره ويحرص على سماعها.

كما يستعد كلا من المطربة أصالة وأحلام لإحياء حفل غنائى فى 15 من ديسمبر المقبل، فى دبى، ضمن حفلات موسم رأس السنة، ومن المقرر أن يقدم الثنائى عددًا كبيرًا من أغانيهم المفضلة لدى الجمهور.

ويحيي المطرب عبدالمجيد عبدالله، حفل غنائى ضمن احتفالات رأس السنة، فى 14 ديسمبر المقبل فى البحرين، ومن المقرر أن يقدم عدد كبير من أغانيه المميزة لدى جمهوره.

وتستعد المطربة شيرين عبد الوهاب، لإحياء حفلا غنائيا بالتعاون مع النجم الكبير جورج وسوف، والنجمة اللبنانية نجوى كرم، ومن المقرر إقامتها في حفل ليلة رأس السنة بمدينة دبي.

فيما أعلن راغب علامة عن تأجيل حفلاته الغنائية بأمريكا وعدد من الدول الأوروبية فيما بعد رأس السنة وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني في قضيته.

ولم يعلن الهضبة عمرو دياب او تامر حسني او أنغام حتى الان عن واجهته لإحياء حفلات رأس السنة وان كان من الرجح تأجيلها لوقت أخر.