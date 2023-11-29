الأربعاء 29 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تفاصيل استعدادا نجوم الغناء لحفلات الكريسماس ورأس السنة

حفلات موسم رأس السنة
حفلات موسم رأس السنة

يشهد موسم حفلات الكريسماس ورأس السنة الجديدة انتعاشة فنية لبعض النجوم فيما لم يعلن البعض منهم حتى الآن مشاركته في حفلات رأس السنة نظرا للأحداث الراهنة بغزة.

حفلات موسم رآس السنة 

وأعلن الفنان وائل جسار عن إحياء حفل رأس السنة، فى مصر، ولم يحدد موعد محدد له، ترقبًا لتدهور أحداث غزة مرة أخرى وخرق الهدنة المتفق عليها، خاصة بعد إلغائه لثلاثة حفلات له تضامنًأ مع الشعب الفلسطينى.

و يستعد المطرب على الحجار لإحياء احتفالية «يا عزيز عينى» بمناسبة مرور 100 عام على رحيل فنان الشعب سيد درويش، وذلك يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر، بمركز المؤتمرات القاعة الكبرى بمكتبة الإسكندرية، فى أول حفلاته بعد فترة توقف بسبب الحرب فى غزة.

كما يستعد المطرب وائل الفشني لإحياء  حفل غنائط يوم 2 ديسمبر المقبل، بساقية الصاوي، ويقدم الفنان وائل الفشنى حفلًا غنائيًا على مسرح ساقية الصاوى، بقاعة النهر وذلك يوم 2 ديسمبر المقبل، حيث سيقدم وائل الفشنى خلال الحفل باقة متنوعة من الابتهالات والأغانى الطربية التى يعشقها جمهوره ويحرص على سماعها.

كما يستعد كلا من المطربة أصالة وأحلام لإحياء حفل غنائى فى 15 من ديسمبر المقبل، فى دبى، ضمن حفلات موسم رأس السنة، ومن المقرر أن يقدم الثنائى عددًا كبيرًا من أغانيهم المفضلة لدى الجمهور.

ويحيي المطرب عبدالمجيد عبدالله،  حفل غنائى ضمن احتفالات رأس السنة، فى 14 ديسمبر المقبل فى البحرين، ومن المقرر أن يقدم عدد كبير من أغانيه المميزة لدى جمهوره.

وتستعد المطربة شيرين عبد الوهاب، لإحياء حفلا غنائيا بالتعاون مع النجم الكبير جورج وسوف، والنجمة اللبنانية نجوى كرم، ومن المقرر إقامتها في حفل ليلة رأس السنة بمدينة دبي. 

فيما أعلن راغب علامة عن تأجيل حفلاته الغنائية بأمريكا وعدد من الدول الأوروبية فيما بعد رأس السنة وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني في قضيته. 

ولم يعلن الهضبة عمرو دياب او تامر حسني او أنغام حتى الان عن واجهته لإحياء حفلات رأس السنة وان كان من الرجح تأجيلها لوقت أخر. 

حفلات موسم رأس السنة حفلات الكريسماس استعدادات النجوم لحفلات رأس السنة تفاصيل حفلات رأس السنة حفلات نجوم الغناء براس السنة

مواد متعلقة

عرين الأبطال.. الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية

لن تُحكمَ مصرُ مِن خارج مصر!

المحاربون بالقلم.. أدباء مجندون: شهدنا المعجزات وحكايات الفدائيين تنتظر من يرويها

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

تفاصيل الاجتماع السنوى لمجلس محافظى البنك الآسيوى بشرم الشيخ.. غدًا

100 عام من هيكل.. المناطق الرمادية فى حياة الأستاذ

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

نتائج مبشرة.. ماذا قدم لقاء المخابرات المصرية والأمريكية والإسرائيلية بشأن غزة؟

جثة لتاجر سيارات وجاره السبب.. التفاصيل الكاملة لمقتل خمسيني بالبساتين

حقيقة تنازل خوان كارلوس أوسوريو عن مستحقاته مع الزمالك

على معلول يقترب من الدروى القطرى بعد رفض بند نسبة المشاركة

30 طفلًا وسيدة.. إعلان أسماء أسرى الدفعة السادسة من الفلسطينيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الناعقون على شجر يوتيوب!

مدحت بشاى

هنا القاهرة الإخبارية

حسين دعسة

رسالة ملك الأردن عبدالله الثانى إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى.. ماذا قال عن حرب غزة؟

منى رجب

بصيص أمل من الهدنة فى قطاع غزة

إبراهيم داود

تجديد ذكرى سعيد الكفراوى

ماجد حبته

الاتحاد من أجل فلسطين

وائل لطفي

أكبر اقتصاد إفريقى

جلال حمام

صفقة الأسرى.. هل تكون بداية نهاية الحرب بين إسرائيل وحماس؟

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزيرة خارجية بوليفيا تؤكد موقف بلادها الداعم للحقوق الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من نابلس

إعلام إسرائيلى رسمى: من الممكن تمديد الهدنة الإنسانية ليوم أو يومين