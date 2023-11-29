الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو بـ"التحالف الوطني": المجتمع المدني حصل على أكبر  قدر من الدعم في عهد الرئيس السيسي

أحمد موسى، عضو التحالف
أحمد موسى، عضو التحالف الوطني للعمل

قال أحمد موسى، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن المجتمع المدني حصل على أكبر قدر من الدعم والمساندة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكان العام الماضي هو عام المجتمع المدني، أما العام الحالي فهو استمرار لجهد المجتمع المدني. 

وأضاف موسى، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر: "منذ يوم 7 أكتوبر عملنا بشكل سريع، وفي أقل من 48 ساعة وقفنا على طريق الإسماعيلية وتوجهنا بـ108 شاحنة في القافلة الأولى إلى معبر رفح".

تقديم مساعدات غذائية وصحية

وتابع عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي: "أول قافلة أكثر قافلة واجهت صعوبات، والتحالف مكون من 34 جمعية ومؤسسة بعضهم مختص بالأعمال الإغاثية والتي تقدم مساعدات غذائية وصحية، واستطعنا توصيل ما يقترب من 957 شاحنة، الشاحنة الواحدة متوسطها من 15 إلى 20 طنا، وفي ستاد القاهرة، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر قدمت نحو 80% من المساعدات التي دخلت معبر رفح".

التحالف الوطني السيسي المجتمع المدنى قافلة أ معبر رفح

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