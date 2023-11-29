"مستقبل وطن" ينظم مؤتمرًا جماهيريًا بالبحر الأحمر لتأييد المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى

نظَّم حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر، برئاسة عماد سيف الدين، أمين الحزب بالمحافظة، المؤتمر الجماهيري الثاني لدعم وتأييد المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية بمدينة الغردقة، بحضور جماهيري حاشد وغير مسبوق تجاوز أكثر من 12 ألف مواطن من مختلف مدن محافظة البحر الأحمر.

شارك في المؤتمر أعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسيِّ النواب والشيوخ وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمدن والأقسام والوحدات الحزبية، فضلًا عن رجال الدين الإسلامي والمسيحي والقيادات التنفيذية والشعبية وعمد ورموز قبائل المحافظة ومشايخ الجنوب وأعداد غفيرة من المواطنين من أهالي محافظة البحر الأحمر.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم الوقوف دقيقة حداد على ضحايا الشعب الفلسطيني تلاها عرض فيلم نفذته أمانة إعلام المحافظة عن الإنجازات التي تمت بالبحر الأحمر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

نجاح الدبلوماسية المصرية

وأشاد عماد سيف الدين، أمين الحزب بالمحافظة، بنجاح الدبلوماسية المصرية بتوجيهات من الرئيس السيسي، في وقف إطلاق النار بقطاع غزة، مؤكدًا الضغوط التي تعرضت لها مصر لتصفية القضية الفلسطينية.

وطالب النائب سيد قاسم عضو مجلس النواب، الجميع بالوقوف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لاستكمال مسيرة التنمية والاستقرار.

إنجازات ومشروعات عملاقة

وأكد الشيخ علي حسن هدل، شيخ مشايخ حلايب وأمين الحزب بالمدينة إدراك المصريين لما تم من إنجازات ومشروعات عملاقة وغير مسبوقة في كافة المحافظات.

وأعلنت دعاء أبوالقاسم أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر التأييد الكامل للرئيس السيسى فى تلك المرحلة المهمة من تاريخ الوطن.

من جهته، طالب الدكتور هاني السباعي، وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، الحضور، بدعم المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، وتجديد العهد.

أما الدكتور محمد حسنين، رئيس المنطقة الأزهرية بالبحر الأحمر، فدعا الجميع للمشاركة الإيجابية لتظل مصر بلد الأمن والأمان.

وأضاف الأنبا إيلاريون، أسقف إيبارشية البحر الأحمر، وممثل الكنيسة المصرية أن القيادة السياسية لم ولن تخضع للإملاءات.

فيما أشاد الدكتور محفوظ عبدالستار، عميد جامعة الغردقة، بحب المواطن المصري لدولته بالفطرة ومساندته القيادة السياسية على مر العصور في مواجهة التحديات.

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

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جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

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