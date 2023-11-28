النائب صلاح عياد: مصر تسير بخطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة

قال النائب صلاح عياد عضو هيئة مكتب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى بمطروح، خلال مؤتمر حزب مستقبل وطن الذى تم تنظيمه بمدينة الحمام لدعم وتأييد السيسى أن مصر ظلت قوية وصامدة رغم التحديات التى تعرضت لها بفضل القيادة السياسية.

الأمن والأمان وإقامة المشروعات القومية

وأوضح أنه فى عهد الرئيس السيسى شهدت مصر أمن وأمان فضلا عن إقامة المشروعات القومية الكبرى والمدن الجديدة فمصر تسير بخطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة “نشر الأمن والأمان في ربوع الدولة المصرية نعمة لا يشعر بها إلا من فقدها”.

دعم القيادة السياسية والخروج للانتخابات الرئاسية

وتابع أن نعمة الاستقرار التى تنعم بها مصر من أكبر النعم التى يجب علينا الحفاظ عليها وأقل ما يقدم لاستمرار الاستقرار هو دعم القيادة السياسية والخروج للانتخابات الرئاسية بشكل مشرف ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي وليعلم العلم كله أن الشعب المصري خلف القيادة السياسية وخلف قائدها.

_ المؤتمر الحاشد الثانى لحزب مستقبل وطن

وفى السياق ذاته كان قد انطلقت مساء اليوم، فعاليات المؤتمر الحاشد الثانى الذى نظمه حزب مستقبل وطن أمانة محافظة مطروح وذلك بمدينة الحمام بحضور المهندس صالح سلطان أمين حزب مستقبل وطن بمطروح وعضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية بمطروح ونواب الشيوخ والبرلمان كلا من جمال الشورى وسحر عيد ورزق جالى ورزق علواني، بالإضافة إلى النائب صلاح عياد عضو هيئة مكتب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى والعمدة خير رسلان رئيس مجلس العمد والمشايخ، وذلك لإعلان تأييدهم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.



