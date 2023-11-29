الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صوتك مستقبلك".. ندوة بمكتبة مصر العامة بسيوة

ندوة بمكتبة مصر
ندوة بمكتبة مصر العامة بسيوة

نظَّم مركز إعلام سيوة التابع للهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بسيوة وإدارة الأوقاف بسيوة، ندوة بشأن المشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية المقبلة تحت عنوان "صوتك مستقبلك.. انزل وشارك".

وأوضح أحمد علي باغي، سكرتير مركز ومدينة سيوة، أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة التنمية في ربوع مصر المختلفة، حيث تشهد واحة سيوة طفرة في  المشروعات التنموية والخدمية. 

ندوات ولقاءات توعوية

وأكد محمد محمود، مدير مركز إعلام سيوة، أن هذه الندوة تأتي في إطار سلسلة الندوات واللقاءات التوعوية التي يعقدها المركز مع فئات المجتمع. 

وأشار الشيخ محمد منصور، مدير إدارة الأوقاف بسيوة، أهمية الإيجابية في حياتنا ومشاركتنا في الشأن العام وفي مقدمتها انتخابات رئيس الجمهورية.

صوتك مستقبلك انزل وشارك مطروح سيوة المشاركة الإيجابية الانتخابات الرئاسية

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