"الصحفيين" تنظم يومًا تضامنيًا مع نساء وأطفال فلسطين

تحت شعار "منظمات دولية بمعايير مزدوجة.. أوقفوا العدوان.. ارفعوا الحصار"، تنظم نقابة الصحفيين، ولجنة المرأة بالنقابة، يومًا تضامنيًا مع نساء وأطفال فلسطين، وكذلك الشعب الفلسطينى، اليوم الأربعاء ضمن فعاليات 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة.

يأتى اليوم بالتوازى مع فعاليات ووقفات تضامنية فى عدد من الدول العربية تحت نفس الشعار.

يبدأ اليوم بوقفة صامتة بملابس الحداد والشارات السوداء من الساعة 5 إلى 6 مساءً، يليها ندوة عن تاريخ نضال المرأة الفلسطينية فى مواجهة الاحتلال الصهيونى.

يتحدث فى الندوة الأستاذة أمال الأغا، رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، والمناضلة الفلسطينية مريم أبودقة، وعدد آخر من الشخصيات النسائية والعامة.

ويختتم اليوم بفقرة قراءة جوابات لأطفال فى فلسطين (بيت الحودايت) حول مشاهد العدوان، تقديم الفنان محمد عبدالفتاح.

كما يشهد اليوم عرضًا لأفلام توثّق الانتهاكات بحق الشعب الفلسطينى وأطفال فلسطين.

انضمام نقابة الصحفيين المصريين للاتحاد الدولى بإجماع الآراء

ووافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولى للصحفيين بالإجماع على طلب العضوية، الذى تقدمت به نقابة الصحفيين المصريين، وذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية المنعقد اليوم لقيادة الاتحاد الدولى عبر تقنية الزوم.

وقد رحبت قيادة الاتحاد الدولى بانضمام نقابة الصحفيين المصريين للاتحاد الدولى، التى تعتبر واحدة من أهم نقابات الصحفيين فى إفريقيا، والمنطقة العربية وأكبرها.

وكانت نقابة الصحفيين قد تقدمت بطلب الانضمام للاتحاد الدولى للصحفيين فى شهر مايو الماضى، وحصلت على الموافقة من حيث المبدأ فى سبتمبر الماضى خلال اجتماع الهيئة الإدارية للاتحاد الدولى للصحفيين فى رام الله، قبل أن تحصل على الموافقة النهائية اليوم.

وقال ناصر أبوبكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، ونائب رئيس الاتحاد الدولى للصحفيين، إن القرار اتخذ بالإجماع وسط ترحيب من جميع النقابات، مشيرًا إلى أن القرار يأتى تتويجًا لجهود النقابة المصرية على المستوى المحلى، والإقليمى، والدولى، وكذلك دورها فى دعم القضية الفلسطينية، وعدد من القضايا الخاصة بالزملاء الصحفيين وحقوقهم فى مؤسسات صحفية مصرية ودولية.