الأربعاء 29 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الصحفيين" تنظم يومًا تضامنيًا مع نساء وأطفال فلسطين

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

تحت شعار "منظمات دولية بمعايير مزدوجة.. أوقفوا العدوان.. ارفعوا الحصار"، تنظم نقابة الصحفيين، ولجنة المرأة بالنقابة، يومًا تضامنيًا مع نساء وأطفال فلسطين، وكذلك الشعب الفلسطينى، اليوم الأربعاء ضمن فعاليات 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة.

يأتى اليوم بالتوازى مع فعاليات ووقفات تضامنية فى عدد من الدول العربية تحت نفس الشعار.

txt

بمناسبة حملة الــ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.. الداخلية تُساهم بمبادرات لاحتفال السيدات

txt

متحدث "الصحة" يكشف تفاصيل حملة "16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة"

يبدأ اليوم بوقفة صامتة بملابس الحداد والشارات السوداء من الساعة 5 إلى 6 مساءً، يليها ندوة عن تاريخ نضال المرأة الفلسطينية فى مواجهة الاحتلال الصهيونى.

يتحدث فى الندوة الأستاذة أمال الأغا، رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، والمناضلة الفلسطينية مريم أبودقة، وعدد آخر من الشخصيات النسائية والعامة.

ويختتم اليوم بفقرة قراءة جوابات لأطفال فى فلسطين (بيت الحودايت) حول مشاهد العدوان، تقديم الفنان محمد عبدالفتاح.
كما يشهد اليوم عرضًا لأفلام توثّق الانتهاكات بحق الشعب الفلسطينى وأطفال فلسطين.

انضمام نقابة الصحفيين المصريين للاتحاد الدولى بإجماع الآراء

ووافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولى للصحفيين بالإجماع على طلب العضوية، الذى تقدمت به نقابة الصحفيين المصريين، وذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية المنعقد اليوم لقيادة الاتحاد الدولى عبر تقنية الزوم.

وقد رحبت قيادة الاتحاد الدولى بانضمام نقابة الصحفيين المصريين للاتحاد الدولى، التى تعتبر واحدة من أهم نقابات الصحفيين فى إفريقيا، والمنطقة العربية وأكبرها.

وكانت نقابة الصحفيين قد تقدمت بطلب الانضمام للاتحاد الدولى للصحفيين فى شهر مايو الماضى، وحصلت على الموافقة من حيث المبدأ فى سبتمبر الماضى خلال اجتماع الهيئة الإدارية للاتحاد الدولى للصحفيين فى رام الله، قبل أن تحصل على الموافقة النهائية اليوم.
وقال ناصر أبوبكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، ونائب رئيس الاتحاد الدولى للصحفيين، إن القرار اتخذ بالإجماع وسط ترحيب من جميع النقابات، مشيرًا إلى أن القرار يأتى تتويجًا لجهود النقابة المصرية على المستوى المحلى، والإقليمى، والدولى، وكذلك دورها فى دعم القضية الفلسطينية، وعدد من القضايا الخاصة بالزملاء الصحفيين وحقوقهم فى مؤسسات صحفية مصرية ودولية.

نقابة الصحفيين نقابة فلسطين الشعب الفلسطيني العنف ضد المرأة

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

رفضت الرجوع إليه فقتلها أمام زوجها في شبين الكوم.. وقرار من النيابة

الحكم على حمو بيكا فى قيادة سيارة دون رخصة وتغيير لونها

نقل أمير الكويت إلى المستشفى إثر وعكة صحية طارئة

قبل إصداره رسميًا.. موقف منتخب مصر فى التصنيف الجديد لفيفا

سقطت من علو.. التحقيق في العثور على جثة فتاة في التبين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

بصيص أمل من الهدنة فى قطاع غزة

إبراهيم داود

تجديد ذكرى سعيد الكفراوى

ماجد حبته

الاتحاد من أجل فلسطين

وائل لطفي

أكبر اقتصاد إفريقى

جلال حمام

صفقة الأسرى.. هل تكون بداية نهاية الحرب بين إسرائيل وحماس؟

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزيرة خارجية بوليفيا تؤكد موقف بلادها الداعم للحقوق الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من نابلس

خرق جديد للهدنة: زوارق الاحتلال تطلق النار صوب ساحل خان يونس