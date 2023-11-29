"أحلم بكشك صغير وزيارة بيت الله الحرام".. "أم عمر" تفترش الأرصفة بحثًا عن قوت يومها بالإسكندرية

"أنا مش عاوزة من ربنا حاجة غير الستر ولقمة العيش الحلال".. هذا كل ما تمنته السيدة "أم عمر"، 57 سنة، ربه منزل، التي اضطرها ظروف الحياة إلى افتراش أحد أرصفة حي العطارين بالأسكندرية، بحثًا عن لقمة العيش، بعدما توفي زوجها تاركًا لها مسؤولية تدبير احتياجات الأسرة، لتصبح هي الأم والأب معًا.

من مكان عملها على أحد الأرصفة، روت "السيدة أم عمر" قصتها قائلة: "أسكن في حجرة فوق السطوح في منزل قديم بمنطقة العطارين، ونزلت للعمل مع زوجي بعد إصابته بمرض السكر وبتر قدميه، وأصبحت أنا المسؤولة عن احتياجات البيت كي استطيع الصرف على أبنائي".

وفاة الزوج

وأضافت: "توفي زوجي، ثم اعتمدت على الله، واشتريت بعض المواد الغذائية وفرشت على الرصيف بمنطقة العطارين من الساعة السادسة صباحًا كي أحصل على قوت يومي".

وتابعت "أم عمر": "كنت مثل باقي السيدات، أجلس في المنزل، وزوجي يتولى مسؤولية الإنفاق علينا، ولكن بعد إصابته بالمرض وبتر قدميه ووفاته، قررت النزول للعمل، والحمد لله استطعت أن أكافح من أجل لقمة العيش".

واستطردت: "أعمل منذ 5 سنوات في بيع المواد الغذائية على الرصيف، وأصبح لي زبائن بسبب معاملة زوجي الطيبة لكل الناس".

وطالبت "أم عمر" المسؤولين بتوفير كشك يحميها من برد الشتاء والأمطار الغزيرة، بالإضافة إلى زيارة بيت الله الحرام وقبر الرسول الكريم.

واختتمت حديثها: "أنا مش عاوزة من ربنا حاجة غير الستر ولقمة العيش الحلال، وأهم حاجة عندي حب الناس وتقديرهم لي واحترامهم".

ام عمر

ام عمر

ام عمر