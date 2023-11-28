الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أول تعليق من مدرب سموحة عقب التعادل السلبى أمام الأهلى

الاهلي وسموحة
الاهلي وسموحة

أكد أحمد سامى، مدرب فريق سموحة، أن فريقه لعب أمام الأهلي من أجل الخروج بأقل الخسائر والحصول على نقطة، وحذرت اللاعبين من الاندفاع الهجومي لهذا السبب.

وأعرب سامى عن سعادته بعد التعادل  السلبي مع الأهلي فى اللقاء الذى أقيم بينهما مساء اليوم على ملعب المقاولون العرب فى الجولة السابعة من بطولة دوري نايل.

وقال إن السعى للعودة إلى الإسكندرية بنقطة التعادل التى يراها بطعم الفوز خاصة أنها جاءت بعد تعثر فى لقاء الاتحاد السكندري، الذى سبق فترة التوقف، رغم أنه كان مسيطرًا على اللقاء.

وأكد المدير الفني لفريق سموحة أنه عمل على إغلاق جبهات الأهلي، وخاف من المجازفة فى نهاية اللقاء، حيث طلب من لاعبيه عدم الاندفاع الهجومى، حتى تغييراته كانت بواجبات دفاعية.

وتعادل الأهلي وسموحة سلبيًا مساء اليوم الثلاثاء، في إطار لقاءات الجولة السابعة من دوري نايل.

التعادل جعل الأهلي في وصافة ترتيب الدوري بـ14 نقطة، بينما وقع سموحة في المركز التاسع برصيد 9 نقاط.

الشوط الأول

وفرض التعادل السلبي نفسه على نتيجة الـ20 دقيقة الأولى، والتي لم تشهد أي هجمات خطرة بين الفريقين.

وجاء الاستحواذ سجالًا بين الفريقين، وكان أول التهديد عن طريق سموحة بالدقيقة 11، بتسديدة من حسين فيصل من خارج منطقة الجزاء على الطائر، لكنها جاءت سهلة في يد محمد الشناوي.

وشهدت الدقيقة 21 أول تهديد من الأهلي بتسديدة من إمام عاشور داخل منطقة الجزاء علت مرمى الهاني سليمان.

وبالدقيقة 34 حاول إمام من جديد بتسديدة خارج منطقة الجزاء مرت على يسار سليمان.

وسدد أفشة من جديد للأهلي من خارج منطقة الجزاء كرة خطيرة علت بقليل مرمى الهاني سليمان بالدقيقة 35.

وحاول عبدالمنعم برأسية بالدقيقة 45 بعد ركلة حرة نفذها أفشة، لكن رأسيته علت مرمى الهاني سليمان.

الاهلى أحمد سامي التعادل السلبي مع الأهلي الاتحاد سموحة

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