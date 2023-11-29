الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لمى الشواربي وعدته بالبقاء وساندت زوجها طوال فترة مرضة ورفضت التخلي عنه

أحمد ثروت ولمى الشوربجى
أحمد ثروت ولمى الشوربجى

بعد تعرض المخرج أحمد ثروت لمرضة النادر، الفترة الماضية قبل عودته للحياة من جديد وشفاءه، وجد بجوارة طوال رحلة الي الشفاء رفيقته لمى الشواربي، تدعمة وتهون علية الألم، ووصفها في تلك المرحلة من خلال كل أحاديثه، سواء الصحفية أو التليفزيونية مؤكدًا أنها كانت سندًا وداعمًا له ونقطة ارتكاز، منذ معرفتها بمرضه في اللحظة الأولى وحتى شفائه.

لم تتخلى لمى عن أحمد محمد ثروت على الإطلاق، وقالت عن تلك الفترة من خلال لقاء تلفزيوني، لم أكن مستوعبة المرض الذى أصابه وتغير القدر، بسرعة شديدة بعدما كان في منتهى القوة والنشاط والحيوية، قبل أن ينهار تمامًا بسبب المرض النادر الذى أصابه وشله تمامًا.

واستكملت: “كنت واثقة أنه سينجو والوقت الصعب سيمر، وبالتأكيد لم أصدق نفسى حينما رأيته، للمرة الأولى وهو واقف على قدميه”.

 وتحدث أحمد في نفس اللقاء مازحًا، عن سبب تسميته إياها جعفر العمدة، بفترة مرضه: “كانت بتعيط كتير جدًا، وانا بتعب أو أما أخف وأفوق، وفكرتنى وقتها بجعفر العمدة لما كان بيعيط وابنه بيسيبه أو بيرجعله”.

المخرج أحمد ثروت الشفاء لمى الشواربي اللحظة الأولى أحمد محمد ثروت لقاء تلفزيوني

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