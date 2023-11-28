هشام يكن: أرفض حصول أحمد فتوح على 30 مليون جنيه

أكد هشام يكن، قائد الزمالك السابق، أنه يرفض رحيل معتمد جمال عن منصبه كمدير فني لفريق الزمالك مطالبًا بمنحه الفرصة كاملة.

وقال يكن "يجب أن يحصل معتمد جمال على فرصته كاملة، لافتًا إلى أن التعاقد مع مدير فنى أجنبي سيكلف الخزينة آلاف الدولارات.

وشدد نجم دفاع الزمالك على أن فوز الزمالك على أبوسليم الليبي مهم للغاية وجاء فى توقيته رغم أن الأداء لم يكن أفضل شئ فى ظل الظروف التي يعيشها وحالة عدم الاستقرار وعدم القيد وتغيير الأجهزة الفنية ومجلس الإدارة، مؤكدًا أن الزمالك فى حاجة ماسة لوقوف أبنائه بجوار فى هذا التوقيت ودعمه ماديا وادبيا.

وأكد مرشح العضوية فوق السن فى انتخابات الزمالك الأخيرة أنه يدعم قرار مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب فى عرض أحمد فتوح للبيع، لافتًا إلى المبالغة فى المطالب المالية تؤثر بالسلب على غرفة خلع الملابس إذا حصل كل لاعب على ما يطلبه.

وأكد لا يوجد لاعب يستحق الحصول على 30 مليون جنيه مشيدا بقرار وضع سقف للعقود، مشيرًا إلى أن السماسرة يتحكمون فى العقود بالتنسيق مع المدربين ومجالس الإدارات.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، القائمة التي تخوض مباراة مودرن فيوتشر المقرر لها غداً الأربعاء باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم القائمة كل من:حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما".

خط الهجوم : سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.