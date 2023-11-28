الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هشام يكن: أرفض حصول أحمد فتوح على 30 مليون جنيه

هشام يكن
هشام يكن

أكد هشام يكن، قائد الزمالك السابق، أنه يرفض رحيل معتمد جمال عن منصبه كمدير فني لفريق الزمالك مطالبًا بمنحه الفرصة كاملة.

وقال يكن "يجب أن يحصل معتمد جمال على فرصته كاملة، لافتًا إلى أن التعاقد مع مدير فنى أجنبي سيكلف الخزينة آلاف الدولارات.

وشدد نجم دفاع الزمالك على أن فوز الزمالك على أبوسليم الليبي مهم للغاية وجاء فى توقيته رغم أن الأداء لم يكن أفضل شئ فى ظل الظروف التي يعيشها وحالة عدم الاستقرار وعدم القيد وتغيير الأجهزة الفنية ومجلس الإدارة، مؤكدًا أن الزمالك فى حاجة ماسة لوقوف أبنائه بجوار فى هذا التوقيت ودعمه ماديا وادبيا.

وأكد مرشح العضوية فوق السن فى انتخابات الزمالك الأخيرة أنه يدعم قرار مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب فى عرض أحمد فتوح للبيع، لافتًا إلى المبالغة فى المطالب المالية تؤثر بالسلب على غرفة خلع الملابس إذا حصل كل لاعب على ما يطلبه.

وأكد لا يوجد لاعب يستحق الحصول على 30 مليون جنيه مشيدا بقرار وضع سقف للعقود، مشيرًا إلى أن السماسرة يتحكمون فى العقود بالتنسيق مع المدربين ومجالس الإدارات.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، القائمة التي تخوض مباراة مودرن فيوتشر المقرر لها غداً الأربعاء باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم القائمة كل من:حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي  - حاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو"  - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما".

خط الهجوم : سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

هشام يكن الزمالك مدير فني لفريق الزمالك معتمد جمال نجم دفاع الزمالك

الأكثر قراءة

عاجل| مسابقة 30 ألف معلم: 6 فئات محرومة من التقديم وأسهل طريقة للتقديم دون وسيط

تحرك الوفد الأمنى المصرى من معبر رفح إلى غزة لاستلام المحتجزين

مسابقة جديدة لتعيين 53 ألف معلم مادة ومساعد (موعد وشروط التقديم)

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء الشركات خلال ساعات

طرد وإضاعة الوقت.. مارسيل كولر يتحدث عن تعادل الأهلى أمام سموحة

نقيب الصحفيين: ما حدث مع قصواء الخلالى اعتداء صارخ على الحقوق والحريات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

بصيص أمل من الهدنة فى قطاع غزة

إبراهيم داود

تجديد ذكرى سعيد الكفراوى

ماجد حبته

الاتحاد من أجل فلسطين

وائل لطفي

أكبر اقتصاد إفريقى

جلال حمام

صفقة الأسرى.. هل تكون بداية نهاية الحرب بين إسرائيل وحماس؟

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

صحفي إسرائيلي: الحكومة تُناقش مقترحًا بإطلاق سراح المحتجزين مقابل إنهاء الحرب

إشارات صفقة تبادل الأسرى.. كيف تلاعبت حماس بإسرائيل؟

بمشاركة مصر.. تفاصيل لقاء المخابرات الأمريكية والموساد فى قطر للاتفاق بين إسرائيل وحماس