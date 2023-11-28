مصر تهنئ السعودية بالفوز باستضافة معرض إكسبو الدولى 2030

أعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، عن خالص التهنئة للمملكة العربية السعودية الشقيقة على الفوز باستضافة معرض اكسبو الدولي لعام 2030 في مدينة الرياض.

وأكدت مصر ثقتها في قدرة الأشقاء في المملكة على تنظيم هذا الحدث الهام، وبما يضيف لرصيد الفعاليات الدولية الهامة التي نجحت المملكة العربية السعودية في تنظيمها.

وشددت مصر على أن فوز المملكة العربية السعودية بتنظيم هذا الحدث الدولي المهم في الجولة الأولى للاقتراع، يعكس مقدار التقدير للعرض الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية، والثقة فى قدرتها على تنظيم الحدث بكل نجاح واقتدار، متمنية للشعب السعودي الشقيق دوام التوفيق والترقي.