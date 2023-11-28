صحفي إسرائيلي: الحكومة تُناقش مقترحًا بإطلاق سراح المحتجزين مقابل إنهاء الحرب

قال الصحفي الإسرائيلي جاكي هوجي، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم قريبًا طرح اقتراح على الحكومة الإسرائيلية مفاده إطلاق سراح جميع المحتجزين بما في ذلك الجنود، مقابل إنهاء الحرب، بحسب تصريحات نقلتها وكالة “سما” الفلسطينية.

على جانب أخر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه تم اطلاق حتى الآن سراح 74 محتجزًا، منهم 50 طفلًا وامرأة.

أضاف:" ونحن ملزمون باستكمال هذا المخطط وإطلاق سراح جميع المحتجزين، نساءً وأطفالًا، ولاحقًا الجميع، دون استثناء".

وقال نتنياهو:" نحن ملتزمون بإكمال مهامنا – إطلاق سراح جميع المحتجزين، والقضاء على هذا التنظيم الحمساوي الارهابي فوق وتحت الأرض، وبالطبع لن تعود غزة إلى ما كانت عليه ولن تشكل تهديدًا لدولة إسرائيل. "