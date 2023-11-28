الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

صحفي إسرائيلي: الحكومة تُناقش مقترحًا بإطلاق سراح المحتجزين مقابل إنهاء الحرب

إطلاق سراح الاسرى
إطلاق سراح الاسرى

قال الصحفي الإسرائيلي جاكي هوجي، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم قريبًا طرح اقتراح على الحكومة الإسرائيلية مفاده إطلاق سراح جميع المحتجزين بما في ذلك الجنود، مقابل إنهاء الحرب، بحسب تصريحات نقلتها وكالة “سما” الفلسطينية.

على جانب أخر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه تم اطلاق حتى الآن سراح 74 محتجزًا، منهم 50 طفلًا وامرأة.

أضاف:" ونحن ملزمون باستكمال هذا المخطط وإطلاق سراح جميع المحتجزين، نساءً وأطفالًا، ولاحقًا الجميع، دون استثناء".

وقال نتنياهو:" نحن ملتزمون بإكمال مهامنا – إطلاق سراح جميع المحتجزين، والقضاء على هذا التنظيم الحمساوي الارهابي فوق وتحت الأرض، وبالطبع لن تعود غزة إلى ما كانت عليه ولن تشكل تهديدًا لدولة إسرائيل. "

الصحفي الإسرائيلي جاكي هوجي الحكومة الاسرائيلية المجتمع الإسرائيلي رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بنيامين نتنياهو المحتجزين نتنياهو

مواد متعلقة

إطلاق سراح مراسلة "القاهرة الإخبارية" فى القدس بعد توقيفها لساعات

جيش الاحتلال: مصر تلعب دورًا رئيسيًا فى مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين بغزة

ماكرون: هدفنا الأساسى إطلاق سراح المتحجزين فى قطاع غزة دون انتقائية

"سى إن إن" تشيد بإطلاق سراح محتجزتين بعد وساطة مصرية

ترودو: سنواصل العمل مع قطر لإطلاق سراح الرهائن لدى حماس

حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. اجتماع ثلاثي لقطاع المنسوجات.. وتعاون سعودي جديد للترويج للعمالة المصرية

"يكذب كما يتنفس".. وقائع تكشف انحياز الإعلام الغربى لإسرائيل على حساب دماء الفلسطينيين

100 عام من هيكل.. المناطق الرمادية فى حياة الأستاذ

الأكثر قراءة

تحرك الوفد الأمنى المصرى من معبر رفح إلى غزة لاستلام المحتجزين

مسابقة جديدة لتعيين 53 ألف معلم مادة ومساعد (موعد وشروط التقديم)

حرب غزة تُفجر الانقسامات داخل الإدارة الأمريكية

تغييرات بالجملة فى تشكيل الأهلى أمام سموحة

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء الشركات خلال ساعات

"الناس كانت بتصدقني علشان أجنبي".. اعترافات المتهم بتزوير العملات الأجنبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

بصيص أمل من الهدنة فى قطاع غزة

إبراهيم داود

تجديد ذكرى سعيد الكفراوى

ماجد حبته

الاتحاد من أجل فلسطين

وائل لطفي

أكبر اقتصاد إفريقى

جلال حمام

صفقة الأسرى.. هل تكون بداية نهاية الحرب بين إسرائيل وحماس؟

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

صحفي إسرائيلي: الحكومة تُناقش مقترحًا بإطلاق سراح المحتجزين مقابل إنهاء الحرب

إشارات صفقة تبادل الأسرى.. كيف تلاعبت حماس بإسرائيل؟

بمشاركة مصر.. تفاصيل لقاء المخابرات الأمريكية والموساد فى قطر للاتفاق بين إسرائيل وحماس