المشدد 3 سنوات لمتهمين بالإتجار في الحشيش وإحراز سلاح أبيض بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، متهمين بالإتجار فى الحشيش وإحراز سلاح أبيض بالسجن المشدد 3 سنوات، كما قضت بتغريمهما غرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما.

كانت قد وردت معلومات لضباط مباحث قسم أول سوهاج مفادها قيام المتهمين بالإتجار فى الحشيش المخدر.

جرى تشكيل فريق بحث، وتوصلت تحرياته إلى صحة ما ورد من معلومات وأن المتهمين يقومان بترويج بضاعتهما على عملائهما من الشباب وأصحاب الكيف.

على الفور تم تقنين الإجراءات ونجحت مأمورية من المباحث في القبض عليهما وبحوزتهما 56 قطعة من الحشيش كانت معدة للبيع وسلاحين أبيضين.

وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.