الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو الشيوخ الفرنسى لـ"القاهرة الإخبارية": مستقبل إسرائيل على المحك والحرب تشن للحفاظ على الغرب

السيناتور جاكلين
السيناتور جاكلين أوستاش

قالت السيناتور جاكلين أوستاش عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، إنّ الفرنسيين يدركون أن مستقبل دولة إسرائيل أصبح على المحك اليوم، مضيفة أنه لا ينبغي أن تكون لدينا أي أوهام فهذه الحرب تشن في المقام الأول للحفاظ على الغرب.

وأضافت عضو الشيوخ الفرنسي، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء خاص عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه إذا نظرنا إلى الخريطة فإن إسرائيل هي في الواقع نواة من الامتداد الغربي وسط البلدان التي لديها ثقافات وأصول مختلفة، مشيرةً إلى أننا في فرنسا ومن خلال إسرائيل نرى أن الغرب هو الذي يتعرض للتهديد حضارتنا وثقافتنا وما نحن عليه أيضًا، ولذا يجب أن نتحلى بالشجاعة لنقول أنه من خلال هذه المعركة فإن مستقبل الغرب اليوم هو الذي أصبح على المحك.

وتابعت أننا لدينا منظور ينص على أن إسرائيل يجب أن تدافع عن نفسها، وعلينا أن نقول بشجاعة إن إسرائيل عليها أن تدافع عن نفسها لأنها اليوم أكثر من أي وقت مضى، كما في أي وقت سابق يجب أن تدافع عن أراضيها وبذلك أتفهم فعليا تساؤلات الفلسطينيين في قطاع غزة.

القاهرة الإخبارية الشيوخ الفرنسي إسرائيل الغرب قطاع غزة

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