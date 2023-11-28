إصابات بالاختناق في مواجهات بجبع واقتحام عدة قرى بجنين

أصيب مواطنون فلسطينيون، اليوم الثلاثاء، بحالات اختناق، نتيجة استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحامها بلدة جبع في محافظة جنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية طورة جنوب جنين، وكثفت تواجدها في محيط بلدات يعبد، وعرابة، ومركة، وعنزة، وعجة، وسيلة الظهر، وبير الباشا.

وقال أمين سر فتح في جبع جواد خليلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال البلدة، ومداهمة عدة منازل وتفتيشها، ومنها منزل صلاح سليم خليلية، الذي اعتدت على نجله محمد بالضرب، كما نشرت قناصة على أسطح عدة منازل عرف منها منزل رشيد حمامرة.

وفي السياق، قال رئيس مجلس قروي طورة بمنطقة يعبد محمد قبها لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية ونشرت فرقة مشاة بأحيائها، وبدأت بنصب برج مراقبة عند الحاجز العسكري المقام عند مدخل القرية.