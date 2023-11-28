شبورة مائية صباحا وبارد ليلا.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الأربعاء

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.



وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يشهد غدا شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الأربعاء بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية

: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 16

والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15

مطروح العظمى 24 درجة والصغرى 13

سوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 13

وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 13

أسوان العظمى 28 درجة والصغرى 15.

وكانت قد كشفت آخر صور للأقمار الصناعية التابعة لهيئة الأرصاد الجوية عن استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، والتي تمتد كذلك إلى مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري، ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

ارتداء الملابس الثقيلة

وقالت هيئة الأرصاد الجوية تتأثر البلاد بموجة قوية من الرياح تصل سرعتها إلى مستويات عالية، وقدمت هيئة الأرصاد نصيحة للمواطنين بارتداء الملابس الثقيلة خلال الليل وساعات الصباح الأولى، ومن المتوقع أن ستنخفض درجات الحرارة الصغرى إلى 15 درجة مئوية، وتبدأ سرعة الرياح في التهدئة اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء، وفق بيان هيئة الأرصاد.

تفاصيل حالة طقس الثلاثاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرصة أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الصحراء الغربية.

نصائح للتعامل مع الشبورة أثناء القيادة

-الحرص على استخدام مساحات الزجاج لمسح البخار المتكون حتى تتمكن من رؤية الطريق

-تجنب تخطي السيارات حولك حتي لا تحدث أي حوادث

-يجب مراعاة وجود تهوية داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة داخل السيارة

-الحرص على ترك مسافة بين سياراتك والسيارات حولك مع ضرورة القيادة ببطئ



-تجنب الاستخدام المفاجئ لفرامل السيارة حتي لا تتسبب في حدوث تصادم