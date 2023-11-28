لأول مرة منذ بدء العدوان.. 50 شاحنة مساعدات مصرية تدخل إلى شمال غزة (فيديو)

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن 50 شاحنة مساعدات مصرية دخلت عبر معبر رفح، إلى شمال قطاع غزة، وتوجهت إلى شمال القطاع، وهى المرة الأولى التي تدخل فيها الشاحنات المصرية إلى شمال القطاع بشكل مباشر دون إفراغ حمولتها للشاحنات الفلسطينية.

وأظهرت مشاهد نشرها الهلال الأحمر الفلسطيني عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" شعار الهلال الأحمر المصري على شاحنات في شمال قطاع غزة، يقودها سائقون مصريون، بعد زيادة عدد الشاحنات التي تدخل إلى القطاع على خلفية الهدنة الإنسانية.

وعلّق أحد مسئولي الهلال الأحمر الفلسطيني على الفيديو، بالقول إنها المرة الأولى التي تدخل فيها الشاحنات المصرية إلى شمال القطاع، للتغلب على مشاكل الإفراغ وإعادة التحميل التي تحدث في العادة منذ بداية إدخال المساعدات.

مصر تنجح فى التوصل لهدنة إنسانية فى قطاع غزة

ونجحت مصر وقطر والولايات المتحدة؛ في التوصل لهدنة 4 أيام بين حماس وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وجرى مدها يومين، على أن يتبادل الطرفان الأسرى لديهما، بواقع ثلاثة معتقلين يفرج عنهم الاحتلال الإسرائيلي؛ نظير كل أسير تُطلقه المقاومة الفلسطينية.

جهود مصرية لإغاثة الأشقاء فى غزة

وتبذل مصر جهودًا كبيرة لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة، حيث كثفت القيادة المصرية من اتصالاتها حتى تمكنت من إدخال مساعدات إلى داخل القطاع، كما تبذل جهودًا دبلوماسية أخرى لوقف نهائي للعدوان على الشعب الفلسطيني وإحياء عملية السلام من خلال حل الدولتين على حدود 1967، والاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما شدد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في مناسبات عِدة، كان أبرزها مؤتمر القاهرة للسلام، والقمة العربية الإسلامية غير العادية التي عُقدت في الرياض، السبت الماضي، وخرجت بعدد من القرارات، كان أهمها كسر الحصار المفروض على غزة، وإدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني.