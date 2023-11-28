كواليس مفاوضات الأهلى مع محمد عبدالمنعم وعروض الاحتراف

أثار محمد عبدالمنعم مدافع الفريق الأول بنادي الأهلي رسالة غامضة للجماهير الحمراء، وذلك عبر نشر قصة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام.

وكتب عبدالمنعم على حسابه الرسمي: حلمك أمسك فيه وخليك وراه ممكن اه متكنش واخد حقك ومفيش تقدير بس ربنا شايف أنت بتشتغل إزاي وبتتعب إزاي عشان تكمل.

وأضاف مدافع الأهلي: لازم تكمل، مفيش اختيار تاني عشان حلمك اللي ضحيت بحاجات كتير أوي علشانه، وعلشان حلم أهلك اللي فخورين بيك وأنت سبب سعادتهم لازم تكمل علشانك وعلشانهم.

وكشف مصدر مسئول عن أن اللاعب دخل عن طريق وكيل أعماله في صدام مع إدارة الكرة بالنادي حول القيمة المالية لتعديل وتمديد عقده مع الفريق الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وأضاف المصدر أن عبدالمنعم قرر عدم تجديد عقده مع الأهلي لرغبته في خوض تجربة الاحتراف الأوروبي بعدما فؤجئ برصد 9 ملايين جنيه راتبا سنويا له في الموسم كفئة أولي في الترتيب الثاني بين الفئات داخل الفريق.

وأشار المصدر إلي أن اللاعب طلب الحصول علي الفنئة الأول أسوة بزملائه حسين الشحات وإمام عاشور من أجل تمديد عقده الذي يتبقي فيه موسم في عقد اللاعب مع الفريق.

الأهلي يسعى لتجديد عقد عبدالمنعم

وأوضح المصدر أن مدافع الفريق تمسك بشروطه، حيث ينتظر بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في شهر يناير المقبل أملًا في أن تأتي عروض أوروبية تناسب طموحاته ويخوض تجربة الاحتراف الخارجي.

وقال المصدر إن إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب تسابق الزمن لحل هذه الخطوة قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية المقررة إقامتها العام المقبل في كوت ديفوار 2024 وتجديد عقد عبدالمنعم خشية من تألق اللاعب مع منتخب مصر وظهوره بشكل جيد، مما سيزيد في رغبته للرحيل عن القلعة الحمراء وخوض تجربة الاحتراف ولكن "بشروطه" إن لم يكن وقع على عقود التجديد.

واختتم المصدر تصريحاته بأن هناك سببا آخر لرغبتهم في التجديد لعبدالمنعم وهو أنه إذا تألق اللاعب مع منتخب مصرستزداد طلباته وشروطه المالية لتجديد عقده مع الفريق، وهو ما سيمثل مشكلة كبيرة بين صفوف الفريق بسبب السقف المالي الذي تم وضعه في الفريق بداية من الفترة القادمة.