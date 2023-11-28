الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نجل الراحل طارق عبدالعزيز: "مع السلامة يا من أكرمتني"

الفنان الراحل طارق
الفنان الراحل طارق عبد العزيز و معتصم نجله

شارك معتصم نجل الفنان الراحل طارق عبد العزيز، صورة جديدة تجمعه بوالده، عبر حسابه على فيسبوك.

وعلق معتصم على الصورة قائلًا: "مع السلامة يا من أكرمتني. مع السلامة يا من أكرمتني وسترتني بفضل الله عليك.. نسألكم الدعاء". 

ورحل الفنان طارق عبدالعزيز، عن عالمنا أول أمس الأحد، عن عمر يناهز 55 عاما، إثر إصابته بأزمة قلبية، أثناء تصوير مشاهده في مسلسل “بقينا اتنين”.

وأجرى الفنان طارق عبد العزيز جراحة في القلب شهر يونيو الماضي، وكتب على حسابه الشخصي في "فيسبوك": اللهم لك الحمد دائمًا وأبدًا، تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح، وبطمن الجميع إني بخير الحمد لله، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق".

 

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