جنا أحمد تحكى كواليس دخولها عالم التصوير

حكت المصورة الشابة جنا أحمد كواليس دخولها عالم التصوير، وكيف بدأت منذ 4 سنوات وهى في عمر 13 سنة.

حكاية أصغر مصورة

وقالت جنا أحمد، خلال لقائها ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن" اليوم الثلاثاء، إنني الآن أبلغ من العمر 17 عامًا، وبدأت في مجال التصوير من عمر 13 سنة، يعني من حوالي 4 سنوات.

ولفتت المصورة الشابة إلى أنها في البداية لم تهتم بالأمر، ولم تركز أن تجعل التصوير مجالها فيما بعد، حيث كانت في البداية مثلها مثل أي بنت تحب التقاط الصورة خلال وجودها في الشارع، لتأخذ والدتها الأمر بجدية بعدما رأت صورها المميزة، وتحاول إقناعها بتجربة الدخول في مجال التصوير، وكيفية التعامل مع الكاميرا والتصوير.

وتابعت: بعد حديث والدتي بدأت بالفعل وأخذت أول دورة تدريبية في مجال التصوير، ومن ثم بدأت في أخذ الدورات عبر الإنترنت، وأخذت خبرات أيضًا من اليوتيوب، حتى استطعت أن أتمكن من فنون المهنة، واشتريت الكاميرا، وبعدها بدأت تجربتي في التصوير.