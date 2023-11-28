محافظ بورسعيد: استعدادات مكثفة بأحياء المدينة الباسلة لسرعة تجهيز المقار الانتخابية

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها لسرعة الانتهاء من تجهيز المقار الانتخابية وامدادها بكافة المستلزمات لضمان سير عملية الاقتراع في هدوء ويسر في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها فى الفترة من 10ـ 12 ديسمبر 2023.

تجهيز اللجان على أعلى مستوى ورفع كفاءة محيطها

وفي حي الضواحي، تفقدت سمر الموافى رئيس حى الضواحى عددا من مقرات اللجان الانتخابية داخل بعض المدارس الواقعه بنطاق الحى للوقوف على جاهزيتها وإزالة أى عقبات استعدادا لانطلاق الانتخابات الرئاسية.

تفقدت المقرات داخل مدرسة الشهيد ابراهيم على محمد السيد والشهيد كريم العايق وجمال عبد الناصر الاعداديه بنات ومدرسه التوكيلات الملاحيه ومدرسه أحد الابتدائيه ومعهد القابوطى الأزهرى حيث من المقرر أن تجرى الانتخابات في 8 مقر انتخابي داخل نطاق الحى، كما تواصل الأجهزة التنفيذية بحى الضواحى استعداداتها المكثفة لتجهيز مقار لجان الانتخابات الرئاسية الواقعه داخل نطاق حى الضواحى والبالغ عددها 8 مقار انتخابية، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وفي حي الزهور، تابع فوزى الوالى رئيس الحى الأعمال المتواصلة فى إطار الاستعدادات للانتخابات الرئاسية، من أعمال النظافة والتجميل وتقليم الأشجار والنخيل وقص الحشائش بمدرسة صفية زغلول المقام بها لجان انتخابية، كما تم تشكيل فريق عمل من الإدارات بالحى للمرور تباعا بكافة المدارس التى ستشهد لجان انتخابية.

و تنفيذا لتوجيهات محافظ بورسعيد ومن خلال لجنة متابعة تجهيز المقار الإنتخابية برئاسة لمياء الجيار رئيس حي المناخ، تتواصل أعمال تجهيز مدرسة القناة الثانوية للبنين -أحد المقار الانتخابية بالحي- استعدادا لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، كما يتم تجهيز اللجان من الداخل والخارج على أعلى مستوى وفي أقرب وقت، بداية من أعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات، ومرورا بصيانة وإصلاح الأعطال وتأمين أعمدة الإنارة بمحيط المدارس، ورفع الإشغالات والتعديات والمخالفات من محيطها، ورفع كفاءة المسطحات الخضراء والأحواض داخلها وخارجها ورفع كفاءة الطرق وشفط وتطهير البالوعات داخلها وخارجها.

وتابع المهندس وليد الدعدع رئيس حي العرب أعمال النظافة ورفع المخلفات عن طريق فريق عمل ميداني بإدارة تحسين البيئة بكنس وإزالة القمامة ورفع المخلفات ورفع كفاءة النظافة العامة مرورًا علي مدرسة قاسم امين والمعهد الازهري وبورسعيد الإعدادية.

و داخل حي الشرق، واصلت الأجهزة التنفيذية بقيادة محمد فواز المرور بالمقار الانتخابية الواقعة بنطاق الحى لرصد الاعطال في أعمدة الإضاءة العامة لإصلاحها وعمل الصيانة اللازمة داخل وخارج المدارس مقار اللجان الانتخابية.

وقام فريق العمل الميداني لإدارة الكهرباء بأعمال الصيانة وإصلاح الأعطال وتأمين أعمدة الإضاءة العامة، ويواصل فريق العمل الميدانى بإدارة الكهرباء بالحى المرور يوميا بالمدارس (المقار الانتخابية ) لصيانة أعمدة الإضاءة داخل وخارج اللجان لسرعة تجهيز اللجان على أكمل وجه.

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