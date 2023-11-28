نور محمود يتأهب لـ «النقطة العميا».. وينتظر عرض «أنف وثلاث عيون»

انتعاشة فنية..

يعيش نور محمود، حالة من النشاط الفنى المكثف على الصعيد السينمائي والدرامي والمسرحي، إذ يجرى حاليا البروفات النهائية لإطلاق أولى عروض مسرحية "النقطة العميا"، يوم الجمعة المقبل، وذلك على مسرح الغد بقيادة الفنان سامح مجاهد، وتحت إشراف خالد جلال رئيس البيت الفني للمسرح.

انطلاق أولى عروض النقطة العميا على مسرح الغد

"النقطة العميا" مأخوذة عن كتاب "العطل" للسويسري الشهير فريدريش دورنيمات، يتضمن ترجمة لثلاث قصص:"النفق"و"العطل" و"أبو حنيفة وأنان بن داوود، المأخوذة من كتاب "روائع دورنمات القصصية" ويتطرق دورنمات إلى قضية من قضاياه الأثيرة: مسؤولية الفرد عن الأفعال التي لا تطالها يد القانون، وعجز القانون عن تحقيق العدل، من خلال رجل أعمال شاب تتعطل سيارته في الطريق ويضطر إلى المبيت بإحدى القرى ليستضيفه رجل كان يعمل قاضيًا، ويتورط معه ورفاقه في لعبة المحاكمة حتى يصل الشاب إلى قناعة بأنه قتل مديره بعد أن خانه مع زوجته، فيشنق نفسه.

“النقطة العميا”، يعد أول تجربة مسرحية للفنان نور محمود، يشاركه البطولة أحمد السلكاوي، أحمد عثمان، حسام فياض، هايدي بركات، عمر صلاح الدين، من إنتاج فرقة مسرح الغد بقيادة الفنان سامح مجاهد، وتحت إشراف خالد جلال رئيس البيت الفني للمسرح.

تصوير مسلسل "وبينا ميعاد 2"

وعلى الصعيد الدرامي، يواصل نور محمود تصوير مشاهده فى أحداث مسلسل "وبينا ميعاد2" أمام النجم صبري فواز، النجمة شيرين رضا، بقيادة المخرج هانى كمال، ومن المقرر عرضه خلال الفترة القليلة المقبلة على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن أعمال الأوف سيزون.

ينتظر عرض فيلم انف وثلاث عيون

أما على الجانب السينمائي، ينتظر نور محمود، طرح أحدث أعماله السينمائية "أنف وثلاث عيون" الذى انتهى من تصويره مؤخرا بقيادة المخرج أمير رمسيس، ومن المقرر عرضه برأس السنة.

أبطال فيلم أنف وثلاث عيون

تدور أحداث الفيلم، حول الدكتور هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، الذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة. على مر السنوات اقترب جدًا من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما. أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عامًا.

فيلم "أنف وثلاث عيون" يشارك فى بطولته نخبة كبيرة من النحوم والفنانين منهم ظافر العابدين وصبا مبارك وسلمى أبو ضيف، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر،الطفل سليم مصطفى، وظهور خاص للنجمة أمينة خليل كضيفة شرف الفيلم.