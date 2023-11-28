الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الشرقية يأمر بنقل سويقة أبوصيام بوسط مدينة أبو حماد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب،محافظ الشرقية ،المحاسب صلاح سالم، رئيس مركز ومدينة أبوحماد، بنقل سويقة أبو صيام الموجودة بوسط المدينة لخلق السيولة المرورية بالمنطقة وتسهيل حركة السيارات وتوفير عبور أمن للمواطنين.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بتشكيل فريق عمل لنقل سويقة أبو صيام الموجودة بوسط المدينة والتي تسببت في حدوث تكدسات وإعاقة لحركة المارة والسيارات على مدار سنوات طويلة حيث تم نقل السويقه بأرض بعيدًا عن الطريق الرئيسي، وتم التنبية على الباعة بعدم افتراش مكان السوق القديم، بعد أن تم توفير مكان بديل لهم داخل المدينة لممارسة أنشطتهم التجارية المختلفة.

أكد محافظ الشرقية أهمية نقل الأسواق العشوائية خارج مدن المحافظة والطرق الرئيسية للقضاء على المشاكل المرورية داخل المدن، وإنشاء أسواق حضارية جديدة يراعى فيها إجراءات السلامة والصحة المهنية واشتراطات الأمن الصناعي للوقاية من حدوث أي كوارث حفاظًا على الأرواح والممتلكات..

وفى سياق متصل، قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إحالة مدير الوحدة الصحية بالشيخ منصور التابعة للإدارة الصحية بههيا والعاملين بها للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم وغلق الوحدة أمام المواطنين.

جاء ذلك خلال زيارته المفاجئة للوحدة لمتابعة سير انتظام العمل بها، ليفاجأ المحافظ بأن الوحدة مغلقة ولم تفتح أبوابها لإستقبال المواطنين من أهالي القرية ليقرر المحافظ إحالة الواقعة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

محافظ الشرقية يتابع سير وانتظام العمل بمركز شباب العدوة

حرص محافظ الشرقية على تفقد مخبز القرية لمتابعة سير العمل به والتأكد من نظافة الأدوات والمعدات المستخدمة في تجهيز الخبز والاطمئنان على مرور مفتش التموين على المخبز وكذلك والتأكد من سلامة الموازين وجهاز صرف نقاط الخبز وتقديم رغيف خبز مطابق للمواصفات التموينية.

توجه محافظ الشرقية لمتابعة سير وانتظام العمل بمركز شباب العدوة، ليفاجأ بأن المركز مغلق ولم يفتح أبوابه أمام الشباب من أهالي القرية، ليصدر توجيهاته بإحالة الواقعة للتحقيق واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونيه حيال العاملين المقصرين.

محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة أبوحماد نقل سويقة د بتشكيل فريق عمل الطريق الرئيسي

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