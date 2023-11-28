الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

أستاذ قانون دولى: العالم يُحيى الجهد المصرى المبذول لتمديد الهدنة وإدخال المساعدات لغزة

محمد مهران
محمد مهران

أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي والخبير في النزاعات الدولية، أن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف 29 نوفمبر من كل عام يأتي هذه المرة والشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع أنواع العدوان والتهجير القسري من أرضه على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة. 

وقال مهران في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن الهجمات الإسرائيلية الشرسة على قطاع غزة تستهدف تفريغ القطاع من سكانه من خلال سياسة "الأرض المحروقة" الهادفة لتدمير كافة مقومات الحياة هناك بما في ذلك المنازل والمدارس والمستشفيات والبنى التحتية.

وشدد على أن ما يحدث يندرج ضمن جريمة التهجير القسري التي تحظرها المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة بشكل قاطع، كما أنه يرقى لمستوى جرائم الحرب وفقًا للمادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وثمّن مهران موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الاعتراف الكامل بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، معتبرًا أن ذلك يعكس التزام مصر الراسخ بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

كما رحّب بالموقف المصري الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم، مشيرًا إلى أن الرئيس أكد أن بلاده لن تتنازل أبدًا عن التزاماتها الأخلاقية والتاريخية والقانونية تجاه فلسطين وشعبها.

وأضاف مهران أنه يجب الإشادة بالدور المصري الكبير إلى جانب دولة قطر في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، والذي أدى حتى الآن لإطلاق سراح عشرات الأسرى، وكذلك إدخال بعض المساعدات الإنسانية والطبية لقطاع غزة.

الجهود المصرية القطرية

وأكد أنه من الضروري بذل المزيد من الجهود المصرية والقطرية على المستويين السياسي والدبلوماسي من أجل تمديد فترة وقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية نهائيًا، وفتح المجال أمام تدفق أكبر للمساعدات الإنسانية والطبية العاجلة لغزة.

كما دعا أستاذ القانون الدولي إلى ضرورة تكثيف الجهود من أجل التوصل لاتفاق سلام عادل وشامل يضمن انسحاب إسرائيل الكامل من غزة بما يتيح إنهاء الاحتلال مرة وإلى الأبد، ويكفل للشعب الفلسطيني ممارسة حقوقه كاملة غير منقوصة على أرضه التاريخية، مناشدًا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى ممارسة أقصى ضغوطها على إسرائيل لوقف عدوانها الإجرامي على غزة والكف فورًا عن محاولات تهجير المدنيين قسرًا من ديارهم تحت أي مبرر.

الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية الموقف المصري في دعم القضية الفلسطينية الموقف المصري لفلسطين محمد مهران إبادة للشعب الفلسطيني

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