السيطرة على حريقين فى برج وشقة بالجيزة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريقين نشبا في شقتين بمنطقتى الهرم والوراق دون وقوع خسائر بشرية.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حريق داخل برج سكنى فى منطقة الهرم، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ وفرض كردون أمنى فى المنطقة.

وتبين أن الحريق فى الطابق الثالث داخل البرج السكنى ومنع خطر الامتداد إلى باقى العقار، وتم إخماده دون وقوع خسائر بشرية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

كما تلقت غرفة العمليات بلاغا يفيد بنشوب حريق فى شقة بمنطقة الوراق وانتقلت سيارتا إطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق.