الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ياسر القاضى يكشف لـ"الشاهد" دعم الرئيس السيسى له بعمل قاعدة بيانات موحدة

ياسر القاضى
ياسر القاضى

قال ياسر القاضي، وزير الاتصالات السابق، إنه تم عمل ربط قواعد البيانات على مستوى الدولة، وذلك لأن تقديم الخدمات لا يتم بدون قاعدة بيانات صحيحة.

 

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، لم يكن مقتنعًا بفكرة قاعدة البيانات الموحدة فقط ولكنه كان داعمًا رئيسيًا ومحركًا وكان متابعًا لكل خطواتها وهو متابع جيد، مؤكدًا أن أهم مميزات الرئيس أنه لا ينسى.

 

وأكد أن قواعد البيانات ارتبطت بالتحول الرقمي وهو جزء هام جدًا في ميكنة الدولة، مشيرًا إلى أنه يوجد خلط بين التحول الرقمي والخدمات المميكنة فالتحول الرقمي فكرة واستراتيجية للتعرف على شكل الدولة وكيفية تقديم كل خدماتها وأن يكون الرئيس وكل مسئول عن قطاع لديه الرؤيا عن كل ما يحدث بالقطاع.

 

وتابع، أن الخدمات الإلكترونية تم منحها للمواطنين من زمان أما التحول الرقمي ففيه الاقتصاد الرقمي بداية من الشمول المالي ودخول الاقتصاد الغير الرسمي للاقتصاد الرسمي، مشيرًا إلى أن طرح البنك المركزي للبنوك الإلكترونية خطوة هامة جدًا وتساعد على الشمول المالي، كما أن التحول الرقمي مؤثرًا على كل شئون الدولة وقطاعاتها.

 

تفاصيل برنامج "الشاهد" 

وانطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي".. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة إكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.

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