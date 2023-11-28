الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كيم جونج أون يتلقى صورا لمواقع أمريكية "حساسة" عبر قمر اصطناعى

كيم جونج أون
كيم جونج أون

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، إن الزعيم كيم جونج أون، تلقى صورًا لمواقع حساسة في الولايات المتحدة، التقطها قمر اصطناعي للتجسس أطلقته بيونج يانج في الآونة الأخيرة.

وذكرت الوكالة الرسمية أن كيم جونغ أون تلقى صورًا للبيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) وحاملات طائرات أمريكية في قاعدة نورفولك البحرية.

وكانت كوريا الشمالية أطلقت الأسبوع الماضي بنجاح أول قمر اصطناعي للاستطلاع والذي قالت إنه جرى تصميمه لمراقبة التحركات العسكرية للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وأبلغت كوريا الشمالية مجلس الأمن الدولي الإثنين بأن إطلاقها للقمر الاصطناعي يندرج في إطار الدفاع المشروع عن النفس، رافضة موجة تنديدات قادتها الولايات المتحدة.

واعتبرت قوى غربية واليابان وكوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية انتهكت قرارات مجلس الأمن الدولي عبر إطلاق القمر الاصطناعي الأسبوع الماضي.

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