عبدالله عنان: "شارع العلوم" متواجد الآن بقوة على القنوات التعليمية السعودية والقطرية

قال عبدالله عنان، مؤسس مشروع “شارع العلوم” إنه بفضل إقبال المواطنين على التجارب العلمية التي كان يقوم بتصويرها ونشرها عبر موقع تيك توك أصبح لهذا المشروع أسرة وفريق عمل كبير يعمل جاهدًا من أجل عرض التجارب العلمية الثقيلة للأطفال على أرض الواقع بشكل سهل وسلس.

“شارع العلوم”

وأكد عبدالله عنان، خلال لقائه ببرنامج “صاحبة السعادة” مع الإعلامية إسعاد يونس، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن مشروع “شارع العلوم” أصبح متواجد بقوة الآن في عدد من الدول العربية منها السعودية وقطر، حيث هناك تعاون كبير بين هذا المشروع ووزارتي التربية والتعليم بقطر والسعودية.

شرح التجارب العلمية

وتابع:" تعاونت مع وزارة التربية والتعليم المصرية وقمت بشرح مادة العلوم من ٤ ابتدائي وحتى ٣ إعدادي بالكامل وتم نشر هذه الحلقات إلكترونيًا، حقيقي أنا سعيد إني قدرت أوصل المعلومات العلمية الثقيلة على قلوب الطلاب والاطفال في هذه المراحل العمرية بشكل سهل".