مصر تضاعف قوافل الإغاثة وشاحنات الوقود المقدمة للشعب الفلسطينى فى غزة

واصلت مصر جهودها الكبيرة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح، والتي استمرّت طوال فترة العدوان على القطاع وتتواصل بشكل كثيف مع سريان الهدنة الإنسانية.



ومنذ أول أيام الهدنة قدم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف الذي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

أطلق التحالف قافلة ضخمة من ٥٠٠ قاطرة جديدة مُحملة بالأدوية والمواد الغذائية والملابس والأغطية بإجمالي وزن (8950) طن من المساعدات الموجهة لفلسطين من أرض استاد القاهرة الدولي متوجهه لمعبر رفح لتسليمها للأشقاء الفلسطينيين.

يأتي ذلك بمشاركة مايزيد عن 15 ألف متطوع مشارك من جميع محافظات الجمهورية.

إجمالي عدد قاطرات المساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية التي تسلمها الجانب الفلسطيني منذ بدأ العدوان الإسرائيلي علي القطاع خلال المراحل الثلاث من مد الجسر البري للمساعدات إلي نحو (395) قاطرة محملة بالأدوية والمسلزمات الطبية والملابس والمواد الغذائية والأغطية بإجمالي وزن (7825) طنًا لدعم الأشقاء في غزة لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي أسفرت عن سقوط الآلآف من الضحايا والمصابين.



يُذكر أن المرحلة الثالثة من قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية لقطاع غزة تضمنت حتي الآن نحو (102) قاطرة محملة ب(1.084)طنًا من المواد الغذائية و(54.7) طنًا من البطاطين والملابس والأكفان ونحو(399.5)طنًا من المياه وأكثر من(197.6) طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية و28 طنًا من حفاظات الأطفال و(15) طنًا من المنظفات.



أما المرحلة الثانية فقد تضمنت نحو (185)قاطرة محملة ب(2444)طنًا من المواد الغذائية(48)ألف بطانية وملابس وأكفان (458)طنًا مياه وأكثر من 562 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية.

شارك في تلك القوافل عددًا من كيانات التحالف الوطني وهم ( حياة كريمة- بنك الطعام-جمعية الأورمان-جمعية رسالة-مؤسسة صناع الحياة-مؤسسة صناع الخير-مؤسسة أبو العنين-مؤسسة الجارحي-مؤسسة أبوهشيمه-مؤسسة العربي-مؤسسة مصر الخير-مؤسسة الجود-بنك الشفاء-مؤسسة أهل مصر-مؤسسة مرسال-جمعية الباقيات الصالحات-مجلس الشباب المصري-بهيه-جمعية مصطفى محمود-مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية-أمانة الأسكندرية-أمانة الغربية-أمانة القليوبية-أمانة الشرقية-أمانة كفر الشيخ).

المساعدات الطبية التي تم إدخالها إلى قطاع غزة أيام الهدنة

بلغت 2675 طنا، وبلغ حجم المساعدات من المواد الغذائية 9621 طنا، وحجم المياه 7047 طنا، فضلا عن 82 قطعة من الخيام والمشمعات، بالإضافة إلى 1992 طنا، من المواد الإغاثية الأخرى.

كما استقبلت مصر ما يقارب 353 مصابا من أبناء غزة يرافقهم 292 شخصا، إضافة إلى عبور 8514 شخصا من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية و1256 مصريا، من معبر رفح، علاوة علي ذلك، أدخلت 120 شاحنة، منها 2 وقود و2 غاز الطهي المنزلي، متجهين لشمال غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني، وهذه الأعداد قابلة للزيادة خلال الساعات القادمة.



788 طن من الوقود

كما تم إدخال 788 طنا من الوقود حتى مساء السبت، وأن إجمالي عدد الشاحنات التي عبرت من معبر رفح إلى قطاع غزة بلغ 2056 شاحنة خلال هذه الفترة.