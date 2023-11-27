وزير سابق يكشف لـ"الشاهد" مراحل تنفيذ خطة "التأمين الصحى" تكنولوجيًا

قال المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات السابق إن "التأمين الصحي الشامل من أهم ملفات الدولة المصرية، لذلك وضعنا خطة معينة لتقديم خدمات التأمين الصحي الشامل لكافة المصريين في أنحاء الجمهورية، واعتمدت هذه الخطة على تقديم التأمين الصحي في مراحل، وشملت المرحلة الأولى محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية، وضمينا إليها واحدة من محافظات الصعيد".

أضاف خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز عبر برنامج "الشاهد" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "كان يجب أولا توافر قواعد بيانات تفصيلية لسكان هذه المحافظات، حتى نستطيع أن نقدم خدمات التأمين الصحي للمواطنين، بجانب معرفة عدد وأماكن المستشفيات والعيادات المجمعة في كل محافظة".

وواصل: "وضعنا بعد ذلك الطريقة التي سنقدم بها خدمات التأمين الصحي على 3 مراحل، المرحلة الأولى تشمل الطبيب العام الذي يكشف على المريض ويخبرنا بمدى احتياج المواطن للكشف من خلال طبيب متخصص، ثم تأتي المرحلة الثانية والخاصة بالطبيب المتخصص، الذي يخبرنا بمدى احتياجه للإشعات والتحاليل الطبية، ثم المرحلة الثالثة وهي الخضوع لعمليات طبية، وكل ذلك يتم تكنولوجيا".