رشوان: الصمود الفلسطينى أجبر الإعلام الغربى على إظهار الحقيقة (فيديو)

تحدث ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عن تاريخ القضية اليهودية والصهيونية وكيف أنها لا ترتبط بمنطقتنا، بل بروسيا وسويسرا وألمانيا.

أوضح رشوان، في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة CBC، أن الإعلام الغربي كان محاصرا بالضغوط اليهودية والنازية، ولم يستطع أن ينقل الوجه الحقيقي للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وأشاد بالدور البطولي للفلسطينيين في مواجهة الاحتلال وقال إن دماءهم وتضحياتهم وصمودهم الأسطوري، هي التي أجبرت الإعلام الغربي على تغيير موقفه وإعطاء مساحة أكبر للمأساة الفلسطينية.

وأكد أن هذه هي أفضل نقطة إيجابية تم الوصول إليها بعد المذابح الكبيرة في غزة، مضيفًا أن هناك تطورا ملموسا في مواقف الساسة الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية.