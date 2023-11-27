جوائز للتميّز وتسريع التنمية المستدامة: حصاد "التخطيط" فى 24 ساعة

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها نشاطًا مكثفًا اليوم، تستعرضه "الدستور" فى التقرير التّالي:

أكّدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة المصرية تُولي أهمية كبرى لتحقيق الاستدامة المالية من خلال تحديد الأولويات والعمل على رفع كفاءة الاستثمار والإنفاق الحكومى، الذى يمثل المصدر الأول لتمويل الإنفاق على مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية وشبكات الضمان الاجتماعى مع ربط ذلك بزيادة الإيرادات.

https://www.dostor.org/4564531

افتتحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها د.منى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، جلسة المشاورات الموسعة في إطار تنفيذ مشروع "تعزيز القدرات الوطنية لرصد الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة في مصر"، والمنعقد بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومنظمة اليونسكو ومكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة.

https://www.dostor.org/4564138

شارك فريق عمل جائزة مصر للتميز الحكومي برئاسة السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي وبحضور محمد إبراهيم، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، سهى سعيد، المدير التنفيذي للجائزة، وممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى في فعاليات حفل تكريم الفائزين بجائزة التميز الداخلي بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

https://www.dostor.org/4563967

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصاء اليوم الاثنين، البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر سبتمبر2023، وقد بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 100.86 خلال شهر سبتمبر2023 (أولـي) مقابل 104.91 خلال شهر اغسطس 2023 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 3.86٪.

https://www.dostor.org/4564096

كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى المجر لتصل إلى 62.4 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2023 مقابل 51.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 20.4 %.

https://www.dostor.org/4564150