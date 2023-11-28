أستاذ علوم سياسية: الدبلوماسية المصرية لعبت دورًا كبيرًا فى تهدئة الأوضاع بفلسطين

قال الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الدبلوماسية المصرية لعبت دورًا كبيرًا في تهدئة الأوضاع في فلسطين من خلال التوصل لهدنة إنسانية في غزة.

تدني الأوضاع الأمنية في غزة

وأكد الدكتور محمد عبد العظيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الدولة المصرية حرصت كل الحرص على إرسال المساعدات الإنسانية للجانب الفلسطيني، وبالفعل كانت مصر من أولى الدول التي قدمت الإغاثة للشعب الفلسطيني.

وأضاف في حديثه، أن جميع اللقاءات التي أجراها السيد عبد الفتاح السيسي المتعلقة بالأزمة الفلسطينية تؤكد نجاح الدولة المصرية في إبراز مدى بشاعة أفعال الاحتلال في حق الإنسانية الفلسطينية.

وتابع: "العالم بأكمله يعلم جيدًا حجم الدور الكبير الذي تلعبة الدولة المصرية في المنطقة العربية بالكامل، حيث كان لمصر دور من قبل في أزمة السودان، ليبيا، سوريا وغيرها من الدول".

مباحثات مصرية بشأن القضية الفلسطينية

واستطرد: "الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد اليوم خلال لقائه برئيسة دولة المجر أن استقرار وأمن المنطقة يرتبط بشكل أساسي بالاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".