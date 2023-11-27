دبلوماسية: إسرائيل تضع كثيرًا من العراقيل أمام المساعدات الخارجية

قالت السفيرة وفاء بسيم، عضو لجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن المعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بالأمم المتحدة، إن الوضع في قطاع غزة في اليوم الرابع من الهدنة فيه شيء من التنفس لمَن بقيوا في شمال غزة.

المساعدات الإنسانية لغزة

وأضافت وفاء، خلال لقائها ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه رغم الاتفاق على إدخال 200 شاحنة انسانية يوميًا إلى القطاع إلا أن إسرائيل تضع الكثير من العراقيل أمام المساعدات الخارجية، ومنع وصولها إلى شعب غزة.

وتابعت "سوء الأحوال الجوية الشديد في رفح اليوم سيؤثر بصورة كبيرة على محتويات الشاحنات الإنسانية، لهذا تبذل الحكومة المصرية الكثير من الجهود من أجل الحفاظ على محتويات هذه الشاحنات لضمان وصولها إلى الشعب الفلسطيني بشكل آمن".

اختراق الهدنة الإنسانية

واستطردت: "إسرائيل تضرب بالقوانين الدولية عرض الحائط، فبالرغم من الاتفاق على هدنة بفلسطين إلا أن الاحتلال كان يقوم بشكل أو بآخر بقصف الشعب الفلسطيني الأعزل".