الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"أوقاف الفيوم": يجب على الجميع المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

طالب الشيخ محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، المواطنين بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وتجديد العهد، انطلاقا من الواجب الوطني وإيمانا بأهمية الأمن والأمان والاستقرار، مؤكدا أن هذا الدعم نابعا من حبنا وعشقنا  لهذا الوطن وترابه ودعا الجميع لأهمية المشاركة الإيجابية لتظل مصر بلد الأمن والأمان كما ذكرت بالقرآن الكريم.

فيما أكد القمص انجيلوس ممثل الكنيسة على  حب الأقباط لدولتهم ومساندتهم للقيادة السياسية  في مواجهة التحديات التي تواجة الدولة المصرية وأن هذا الحب والدعم ياتى لثلاث اعتبارات أساسية شخصية الرئيس الذى يتمتع بكاريزما ومصداقية، وطنيته العالية وحبه لتراب الوطن  والاعتبار الثالث لانجازاته فى كافة المجالات .

وفى ختام المؤتمر، هتف الجميع بحب مصر وبدعمه للرئيس عبد الفتاح السيسى  فى الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد، الذي نظمه حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، مساء اليوم الأحد، بحضور أكثر من 3000 مواطن، وسط حشد هائل من جميع أهالي الفيوم.

 

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