بدقيقة حداد.. انطلاق فعاليات مؤتمر دعم المرشح عبدالفتاح السيسى فى الجيزة

انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر الجماهيري الحاشد بالجيزة، دعمًا للمرشح عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وانطلقت فعاليات المؤتمر الجماهيري الداعم للمرشح عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحضور عدد كبير من قادة ورجال الدولة المصرية، وعدد من أعضاء مجلس النواب ومؤيدي المرشح الرئاسي لفترة رئاسية جديدة.

انتخابات الرئاسة 2024

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد 8 ديسمبر المقبل؛ ليكون الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً، خلال ثلاثة أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذي تم نشره اليوم الخميس في الجريدة الرسمية.

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