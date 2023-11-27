انطلاق اختبارات مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم في جنوب سيناء

انطلقت اختبارات مسابقة شيخ الأزهر السنوية في حفظ القرآن الكريم، اليوم الاثنين، بمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، بمقر معهد طور سيناء الإعدادي الثانوي النموذجي.

303 متسابقين

وأوضح الشيخ عبد المنعم زكريا، مدير إدارة شؤون القرآن الكريم، أنه قد تقدم للمسابقة (303) متسابقين، تم توزيعهم على ثلاث لجان، وسيتم اختبارهم في أربعة أيام تبدأ من اليوم وحتى الخميس الموافق 2023/11/30م، مشيرًا إلى الجهد المبذول من العاملين والتعاون فيما بينهم للخروج بالمسابقة في صورة تليق بالأزهر الشريف وحفظة القرآن الكريم.

وأكد المهندس محمد عبد الجواد، مدير إدارة الكمبيوتر التعليمي، أنه تم تجهيز ثلاث لجان بأجهزة الحاسب الآلي بمشتملاتها من كاميرات وميكروفونات؛ لتوثيق المسابقة لضمان الحيادية والموضوعية في التقدير.

جدير بالذكر، أن مسابقة الأزهر الشريف للقرآن الكريم مسابقة قرآنية سنوية برعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يشارك فيها طلاب المعاهد الأزهرية بجميع مراحلها، وطلاب مكاتب التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر، وطلاب الرواق الأزهري، وتشرف الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية على تنفيذها.