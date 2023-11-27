الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ جنوب سيناء يكرم المشرف على مشروع ميكنة المخازن

التكريم
التكريم

كرم الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء السيد علي مصطفى علي سالم المشرف على مشروع ميكنة المخازن؛ لجهوده المتميزة في ميكنة المخازن في نطاق المحافظة، في إطار الحرص على اتساق وتيرة العمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ خطة الدولة المصرية للتحول الرقمي ومواكبة التطور التكنولوجي واستخدام التكنولوجيا الحديثة في جميع الإدارات بنطاق المحافظة.

جاء التكريم بمكتب المحافظ، اليوم، بحضور اللواء أحمد الاسكندراني سكرتير عام المحافظة، وهيثم سالم عوف مدير المديرية المالية.

ووجه المحافظ، بضرورة بذل المزيد من الجهد والمتابعة المستمرة للجهات التي تم ميكنة أعمال المخازن بها وسرعة الانتهاء من ميكنة باقي الوحدات والجهات بنطاق المحافظة.

ويعد هذا البرنامج إحدى ثمار التعاون بين وزارة المالية ومحافظة جنوب سيناء برعاية من الدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء.

تكريم مدير مديرية الطب البيطري 

كما كرم محافظ جنوب سيناء، اليوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة بطور سيناء، الدكتورة رحاب خالد الجوهري، مدير مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء، وفريق العمل المكون من: 
الدكتور محمد احمد محمد مصطفي مدير إدارة الوقاية بالمديرية، الدكتور رجب احمد محمد مدير إدارة طور سيناء، الدكتور أدهم شوقي نايل طبيب بيطري إدارة طور سيناء، الدكتور محمد الغريب سلامة مدير إدارة شرم الشيخ، الدكتور عبد الحميد الدرس مدير ادارة سانت كاترين .

وجاء التكريم لمجهوداتهم المتميزة للحفاظ علي الثروة الحيوانية بالمحافظة من الأمراض المعدية والوبائية من خلال التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

يأتي ذلك في إطار حرص محافظ جنوب سيناء على تشجيع المتميزين من العاملين بنطاق المحافظة.

جنوب سيناء سيناء تكريم الطب البيطري الميكنة

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