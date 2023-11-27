الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة طنطا تنظم ندوتين للتوعية بأهمية مشاركة الطلاب بالانتخابات الرئاسية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظمت جامعة طنطا بالغربية، لليوم الثالث على التوالي ندوتين بكليتي العلوم والتجارة بعنوان "المشاركة حياة- خليك إيجابي– انزل شارك– صوتك أمانة"، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، وبمشاركة الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب ومستشار الاتصال السياسي بالجامعة، والدكتور طارق مصطفى عميد كلية العلوم جامعة طنطا، والدكتور ياسر الجرف عميد كلية التجارة جامعة طنطا، والدكتورة نهال صلاح الدين وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أمجد سالم وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة دينا عبدالهادى وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومدير المركز الرئيسي للآداء المؤسسي. 

وتناولت الندوتان دعوة الطلاب والعاملين للمشاركة في الاستحقاق الدستوري القادم المتعلق بالانتخابات الرئاسية، دعما لجهود الدولة المصرية في استكمال مسيرة البناء والتنمية، إضافة إلى تأثير المشاركة الإيجابية على رفع درجة الوعي السياسي والانتماء الوطني وتعزيز صورة مصر أمام العالم، والتأكيد على أن الانتخابات المقبلة واجب وطني لكل المصريين في الداخل والخارج وحق دستوري وسياسي ووطني، ودورها في تحقيق الاستقرار والتقدم والرخاء، كما تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان "هنا مصر" عن أهم وأبرز إنجازات الدولة المصرية خلال الفترة السابقة.

حاضر بالندوتين الدكتور عاطف نوير وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب الأسبق ونقيب العلميين بوسط الدلتا، والدكتور عبدالرازق الكومي أستاذ الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية ووكيل كلية الآداب للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حمدي شعبان عميد كلية التربية النوعية السابق، والدكتور رمضان معن الأستاذ بكلية التجارة والمدير التنفيذي للمركز الرئيسي للتحول الرقمي والشمول المالي، والنائب محمود ابوحسين عضو مجلس الشيوخ، وشهدت حضورًا كثيفًا من وكلاء الكليات ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، والعاملين بالكليتين.

بكليتي العلوم والتجارة المشاركة حياة - خليك إيجابي انزل شارك – صوتك أمانة الاستحقاق الدستوري بالانتخابات الرئاسية

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