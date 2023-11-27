"صوتك مستقبلك".. رئيس جامعة سوهاج يحث الطلاب على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، فعاليات الندوة التوعوية التي نظمتها كلية التربية تحت عنوان "صوتك مستقبلك.. انزل شارك"، والتي تهدف إلى رفع الوعي لدى الطلاب بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة باعتبارها واجبًا وطنيًا، بحضور الدكتور عبدالناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة، والدكتور حسين طه عطا القائم بعمل عميد الكلية، وعدد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، بقاعة الدكتور إبراهيم بسيوني بمقر الكلية بالجامعة الجديدة.

وخلال كلمته دعا الدكتور حسان النعماني الطلاب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة ٢٠٢٤، وأن يكون لنا دور مهم وإيجابي في صياغة مستقبل وطننا الحبيب، موضحًا أن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية تعد واجبًا وطنيًا وقوميًا، لا بد من تأديته لبناء الدولة المصرية، وخاصة في هذا التوقيت، نظرًا لما تمر به المنطقة العربية من أحداث وتحديات كبيرة، مؤكدًا أهمية الحشد بأعداد كبيرة أمام اللجان الانتخابية لتكون رسالة دعم قوية لوطننا أمام المتربصين في الداخل والخارج.

وقال الدكتور خالد عمران إن تلك الندوة تعد إحدي سلسلة الندوات التوعوية التي تنظمها الجامعة تحت عنوان "انزل شارك.. صوتك مستقبلك"، لتوعية جميع منسوبيها بكلياتها المختلفة وحثهم على المشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، داعيًا الطلاب إلى الحذر من المؤامرات التى تحاك ضد مصر، وعدم الانسياق وراء الشائعات والأكاذيب التى تؤثر على الروح المعنوية للشباب.

ومن جانبه أوضح الدكتور حسين طه عطا أنه حاضر بالندوة نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية لتوعية الطلاب حول المشاركة في العملية الانتخابية والعلاقة بين المشاركة السياسية وحب الوطن، والتنويه عن مبطلات الصوت الانتخابى وكيفية الاستعلام عن مقار اللجنة الانتخابية، مؤكدًا أن الشعوب لا تبني ولا تنهض إلا بسواعد أبنائها المخلصين.

حضر الندوة كل من الدكتور عماد صموئيل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبدالباسط دياب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور علاء غالب رئيس طلاب من أجل مصر، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وما يزيد من ٣٠٠ طالب وطالبة من الفرق الدراسية المختلفة بكلية التربية.