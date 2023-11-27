"مشهد أكشن" يُوقِع بمتهور يقود دراجة نارية ويُشهر سلاحًا فى القاهرة

تقليد أعمى على طريقة الأفلام الأكشن، يقوم به بعض الشباب المتهور، أثناء قيادة المركبات على الطرق، ويقوم خلالها بإمساك سلاح في يده كنوع من أنواع الاستعراض، كنوع من المسئولية لدى المواطنين يقومون برصد تلك التجاوزات، والذي تسبب أحدها في ضبط أحد هؤلاء المتهورين في منطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، وأقر تفصيليا بما هو منسوب إليه، وأحيل إلى النيابة التي فتحت تحقيقا موسعا معه.

فيديو قائد دراجة نارية يحمل سلاح

على الطرق الدائري بينما كانت الأمور تسير بشكل طبيعي، فجأة ظهر شاب يقوم بحركات استعراضية تعرض حياته وحياة الأخرين للخطر، دون أدنى تعقل منه، ولم يتكف بذلك بل أخرج سلاحا أبيض منه بين طيات ملابسه ووقف على الدراجة النارية مشهرا سلاحه ويلوح به وهو يقود دراجته النارية.

تصوير قائد الدراجة النارية

هذا المشهد لم يرق لكثير من قائدي المركبات على الطرق الدائري لكونه شاذا ويخرج عن القانون، وهدفه الاستعراض والبلطجة، فقام أحد هؤلاء المواطنين بإخراج كاميرا هاتف المحمول وصور الشاب في هذه الوضع الذي قد يؤدي إلى حدوث كارثة غير محمودة على الإطلاق.

المواطن الذي قام بتصوير الفيديو قام برفعه على مواقع التواصل الاجتماعي، ليتحول هذا الفيديو إلى كادر أكشن سينمائي أشبه بالأفلام الأجنبية، واصفا هذا الشاب بأنه متهور وغير مسئول.

رصد فيديو شاب يقود دراجة نارية على الدائري

فور نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قام العديد من المواطنين بتداوله والمطالبة بضبط هذا الشاب، وفور انتشاره رصدته على الفور أجهزة الأمن، وقامت بعمل التحريات والرصد اللازمين للتوصل إلى هوية صاحب هذا الفيديو.

تحريات أجهزة البحث

تحريات أجهزة البحث المشكلة لكشف هوية المتهم، ومن خلال استخدام التقنيات الفنية الحديثة توصلت إلى أنه يقيم في منطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، وعلى الفور وعقب إصدار إذن من النيابة العامة قامت قوة بالقبض عليه وبحوزته الدراجة النارية والسلاح الأبيض.

اعترافات المتهم

المتهم أقر تفصيليا بارتكاب الواقعة، وأنه هو من ظهر في الفيديو، موضحا أنه كان يفعل ذلك بقصد الاستعراض، وتم تحرير محضر واتخاذ اللازم ضده.