الإثنين 27 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"مشهد أكشن" يُوقِع بمتهور يقود دراجة نارية ويُشهر سلاحًا فى القاهرة

المتهم
المتهم

تقليد أعمى على طريقة الأفلام الأكشن، يقوم به بعض الشباب المتهور، أثناء قيادة المركبات على الطرق، ويقوم خلالها بإمساك سلاح في يده كنوع من أنواع الاستعراض، كنوع من المسئولية لدى المواطنين يقومون برصد تلك التجاوزات، والذي تسبب أحدها في ضبط أحد هؤلاء المتهورين في منطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، وأقر تفصيليا بما هو منسوب إليه، وأحيل إلى النيابة التي فتحت تحقيقا موسعا معه.

 

فيديو قائد دراجة نارية يحمل سلاح

على الطرق الدائري بينما كانت الأمور تسير بشكل طبيعي، فجأة ظهر شاب يقوم بحركات استعراضية تعرض حياته وحياة الأخرين للخطر، دون أدنى تعقل منه، ولم يتكف بذلك بل أخرج سلاحا أبيض منه بين طيات ملابسه ووقف على الدراجة النارية مشهرا سلاحه ويلوح به وهو يقود دراجته النارية.

 

تصوير قائد الدراجة النارية

هذا المشهد لم يرق لكثير من قائدي المركبات على الطرق الدائري لكونه شاذا ويخرج عن القانون، وهدفه الاستعراض والبلطجة، فقام أحد هؤلاء المواطنين بإخراج كاميرا هاتف المحمول وصور الشاب في هذه الوضع الذي قد يؤدي إلى حدوث كارثة غير محمودة على الإطلاق.

المواطن الذي قام بتصوير الفيديو قام برفعه على مواقع التواصل الاجتماعي، ليتحول هذا الفيديو إلى كادر أكشن سينمائي أشبه بالأفلام الأجنبية، واصفا هذا الشاب بأنه متهور وغير مسئول.

 

رصد فيديو شاب يقود دراجة نارية على الدائري

فور نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قام العديد من المواطنين بتداوله والمطالبة بضبط هذا الشاب، وفور انتشاره رصدته على الفور أجهزة الأمن، وقامت بعمل التحريات والرصد اللازمين للتوصل إلى هوية صاحب هذا الفيديو.

 

تحريات أجهزة البحث

تحريات أجهزة البحث المشكلة لكشف هوية المتهم، ومن خلال استخدام التقنيات الفنية الحديثة توصلت إلى أنه يقيم في منطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، وعلى الفور وعقب إصدار إذن من النيابة العامة قامت قوة بالقبض عليه وبحوزته الدراجة النارية والسلاح الأبيض.

 

اعترافات المتهم

المتهم أقر تفصيليا بارتكاب الواقعة، وأنه هو من ظهر في الفيديو، موضحا أنه كان يفعل ذلك بقصد الاستعراض، وتم تحرير محضر واتخاذ اللازم ضده.

الأفلام الأكشن قيادة المركبات منطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة فيديو قائد دراجة نارية يحمل سلاح الطرق الدائري حركات استعراضية تصوير قائد الدراجة النارية رصد فيديو شاب يقود دراجة نارية على الدائري

مواد متعلقة

الأمن يضبط 132 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 70 ألف حكم قضائي بالمحافظات

القبض على طالبة قتلت طفلة في الشرقية

رجال مديرية أمن القاهرة يتبرعون بالدم لصالح المرضى والمصابين

ضبط 3 أطنان سكر احتكرها التجار

بزعم بيع سيارة.. لصان ينصبان فخا لسائق في قنا

القبض على مالك مصنع حلوى دون ترخيص بالقاهرة

وزارة الداخلية تحتفل باليوم العالمى لحقوق الطفل

تحرير 207 مخالفات لمحال لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

"مدبولى" يوجه بتنظيم مسابقتين لسد احتياجات التعليم من المعلمين فى 2024

الإفراج عن سما المصرى بعد 3 سنوات ونصف خلف القضبان

بجهود مصر وقطر.. تحركات جديدة وضغوط دولية لتمديد الهدنة فى غزة

سلام حار وابتسامات.. "تايم" تكشف سر العلاقة بين المحتجزين الإسرائيليين وحماس

عاجل.. بإنزال جوى.. القوات الأمريكية تنجح فى تحرير ناقلة كيماويات مختطفة بخليج عدن

تكلفة حج القرعة 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

حسين دعسة

كيف يرى الأردن مصير الحرب على غزة؟

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: القادم مفتوح على عدة احتمالات

ماجد حبته

إيلون ماسك فى إسرائيل!

محمود خليل

نصيحة أب لولده

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟