الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الإفراج عن سما المصرى بعد 3 سنوات ونصف خلف القضبان

سما المصري
سما المصري

أفرجت الأجهزة المعنية عن الراقصة سما المصري بعد تنفيذها أحكام الحبس ضدها البالغة 3 سنوات ونصف، حسب مصدر مطلع على تفاصيل القضايا المتهمة فيها.

كانت محكمة مستأنف الاقتصادية أيدت حُكم حبس سما المصري سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامها بنشر صور وفيديوهات خادشة للحياء تبرز مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات جنسية على السوشيال ميديا، بالإضافة لاتهامها بارتكاب دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى الدعارة.

كما نفذت سما المصري حكم الحبس 6 أشهر في سبّ وقذف الإعلامية ريهام سعيد، والحبس سنة في قضية أخرى تتعلق بصناعة 5 فيديوهات خادشة للحياء والتعدي على القيم الأسرية للمجتمع.

الراقصة سما المصري سما المصري مستأنف الاقتصادية

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