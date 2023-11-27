الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شئون الأسرى: الاحتلال اعتقل 3260 فلسطينيًا فى الضفة منذ بدء العدوان على غزة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت هيئة شئون الأسرى، اليوم الإثنين، عن أن الاحتلال اعتقل 3260 فلسطينيا في الضفة منذ بدء العدوان على غزة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

قوات الاحتلال تعتقل 60 فلسطينيًا في مناطق متفرقة

واعتقلت قوات الاحتلال 60 فلسطينيًا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية منذ مساء أمس حتى صباح اليوم.

وتركزت حملة الاعتقالات في بلدة كفر نعمة في رام الله وبني نعيم بمدينة الخليل، وبقية الاعتقالات في نابلس، جنين، وبيت لحم.

وينفذ الاحتلال عمليات تنكيل، تشمل اعتداءات بالضرب والتحقيق الميداني، والتهديدات وعمليات تخريب وتدمير واسعة في منازل المواطنين، إضافة إلى اعتقال مواطنين كرهائن للضغط على أفراد من العائلة لتسليم أنفسهم.

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