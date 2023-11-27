رئيس وزراء فلسطين: عدد الشهداء حرمنا من فرحة استقبال المعتقلين

عبر محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، عن استيائه الشديد لارتفاع أعداد شهداء قطاع غزة والضفة الغربية بالرغم من استقبال المعتقلات والمعتقلين من النساء والأطفال الذين تم الإفراج عنهم الآن، وفقًا لفضائية الغد في نبأ عاجل.

وقال خلال كلمته اليوم مع الوزراء الفلسطينيين، اليوم، إن عدد الشهداء في غزة والضفة الغربية حرمنا من فرحة استقبال المعتقلات والمعتقلين من النساء والأطفال الذين تم الإفراج عنهم، معلقًا: "فجأة أفاق العالم ليعي أن هناك أطفالًا ونساءً في سجون الاحتلال ومرضى ومعتقلين يقضون مؤبدات".