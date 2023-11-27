تصدير ملح وصودا كاوية وتفريغ فحم بموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، عن استمرار شحن الملح والصودا الكاوية وتفريغ فحم بموانئ شرق وغرب بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

و استقبل ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية السفينة MANASSA القادمة من الاسكندريه لشحن 16 ألف طن من الملح والتصدير إلى بلغاريا.

كما وصل الميناء السفينة WHIPLASH القادمة من تركيا وذلك لتفريغ 49 الف طن من الفحم بنظام السحب المباشر حيث يستخدم كوقود بديل فى صناعة الأسمنت، مع إتخاذ إدارة الميناء اتباع وتطبيق إجراءات السلامة البيئية لمعايير جودة الهواء.

واستقبل ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية السفينة LIA IEVOLIلشحن 8 آلاف طن صودا كاوية لتغادر السفينة فور انتهاء عمليات الشحن إلى إيطاليا.

تسهيل عمليات الشحن والتفريغ

وفى هذا الصدد تتخذ إدارة موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جميع الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الميناء لتسهيل عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.

وأعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم، أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية قد سجلت حركة تداول للسفن خلال شهر أكتوبر الماضي بإجمالي حمولات بلغ 4،669،223 طن كطاقة محققة، وعدد حاويات 370،681 حاوية مكافئة من خلال استقبال عدد 283 سفينة متنوعة خلال الشهر.

وذكر البيان استقبال ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية عدد 40 سفينة حاويات، بطاقة محققة بلغت 346،051 طن، وعدد حاويات 35،051 حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 9 سفينة بضائع عامة، وعدد 7 سفن صب سائل، و2 سفينة رورو و4 سفن سياحية و2 سفينة تحولت ساحلي وعدد 60 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته.