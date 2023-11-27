مطالب كولر من إدارة الكرة بالأهلى خلال الانتقالات الشتوية

قدم السويسري مارسيل كولر، المديرالفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، تقريرًا فنيًا عن طلباته التي يحتاج إليها لتدعيم صفوفه في الميركاتو الشتوي المقبل.

وكشف مصدر مسئول أن كولر خلال اجتماعه مع محمود الخطيب، رئيس النادي والمفوض بالإشراف على قطاع الكرة، طلب بعض الصفقات في بعض المراكز التي يعاني منها الفريق مؤخرًا.

وأوضح المصدر أن الاجتماع تم خلاله أيضًا استعراض صفقات يناير وصفقات آخر الموسم، والتي تتجه أن يكونوا لاعبين تحت السن بعد الحصول على تقرير من هاني رمزي رئيس لجنة اكتشاف المواهب، وترشيح اللاعبين الذين تم رصدهم في كأس العالم تحت 17 سنة في إندونيسيا، لاسيما أن طلبات كولر هى ضم خط الدفاع وظهير أيسر ومهاجم، ولكن بشرط أن يكون المطروح أفضل من الموجودين داخل الفريق.

كولر يعرقل صفقة عمر كمال بسبب دوري أبطال إفريقيا

وكان محمود الخطيب، رئيس الأهلي والمفوض بالإشراف على قطاع الكرة، رفض الرضوخ لطلبات مودرن فيوتشر بالحصول على 3 لاعبين ضمن صفقة عمر كمال عبدالواحد، وذلك على هامش اجتماع شركة الكرة، برئاسة عدلي القيعي، ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح في الساعات الأخيرة الماضية.

وكشف مصدر مسئول أن الاجتماع شهد حضور حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي، وشركة الكرة ولجنة التخطيط وهاني رمزي وأمير توفيق مدير التعاقدات.

وأضاف المصدر أن الاجتماع ناقش موقف عمر كمال عبدالواحد لاعب مودن فيوتشر بعد إصرار إدارة مودرن فيوتشر على الحصول على 3 لاعبين ضمن الصفقة، وهم كريم نديفيد وصلاح محسن وخالد عبدالفتاح.

وأشار المصدر إلى أن الخطيب أخطر إدارة الكرة بأن كولر رفض الصفقة في الفترة الحالية في حال إصرارهم على رحيل 3 لاعبين، بسبب المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ولن يستفاد الفريق من عمر كمال عبدالواحد.

وأوضح المصدر أن العرض الأخير لمودرن فيوتشر طلب خالد عبدالفتاح بعد ما كانوا 3 لاعبين تمت الموافقة على لاعب واحد و7 ملايين جنيه لإنهاء الصفقة في يناير المقبل.

وأغلق الجهاز الفني ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل مؤقت، بعد الفوز الذي حققه الفريق على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.