الإثنين 27 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رغبة متبادلة.. لماذا تتجه إسرائيل وفصائل المقاومة لتمديد الهدنة برعاية مصر وقطر؟

تبادل المحتجزين بين
تبادل المحتجزين بين حماس وإسرائيل

قالت شبكة “سي ان ان” (CNN) الأمريكية، إن هناك توافق ورغبة مشتركة بين إسرائيل وفلسطين لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة المقررة توقفها اليوم الاثنين، وذلك بوساطة من مصر وقطر والولايات المتحدة.

توجه لتمديد الهدنة في غزة

وقالت (CNN) إنه مع دخول الهدنة بين حماس وإسرائيل يومها الرابع والأخير اليوم الاثنين، ناقش الطرفان إمكانية تمديدها، وهي خطوة تحظى بدعم الدول الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة وقطر ومصر.

وفي بيان صدر مساء الأحد، قالت حماس  إنها تريد “تمديد التهدئة بعد انتهاء فترة الأربعة أيام، من خلال جهود جادة لزيادة عدد المفرج عنهم من السجون على النحو المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار الإنساني”.

وتتضمن الهدنة المتفق عليها بالفعل بندًا يقضي بتمديد يوم إضافي لكل عشرة رهائن تكون حماس مستعدة للإفراج عنهم.

وبينما ناقش مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي إمكانية التمديد مساء الأحد، قال مصدر لشبكة CNN، إن تلك الشروط، كما هو موضح في الهدنة الأولية، تظل دون تغيير.

وفي وقت سابق من نهاية هذا الأسبوع، قالت قطر، التي لعبت بجانب مصر دورًا في التوسط في الاتفاق الأصلي، إنها أيضًا تأمل في تمديد الهدنة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، لشبكة CNN "ما نأمله هو أن الزخم الذي نتج عن عمليات الإفراج... ومن هذا الاتفاق لمدة أربعة أيام سيسمح لنا بتمديد الهدنة إلى ما بعد هذه الأيام الأربعة، وبالتالي الدخول في مناقشات أكثر جدية حول بقية الرهائن". 

وفي مؤتمر صحفي يوم الأحد، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن أيضًا عن رغبته في تمديد وقف القتال لمحاولة ضمان إطلاق سراح المزيد من الرهائن بشكل آمن والحصول على مساعدات ضرورية للمدنيين في الجيب.

txt

في يوم الأخير للهدنة.. إسرائيل تقصف شمال قطاع غزة على الهواء

إطلاق سراح أسرى فلسطينيين

وأكدت مصلحة السجون الإسرائيلية، الأحد، إطلاق سراح 39 أسيرًا ومعتقلًا من إجمالي سبعة سجون إسرائيلية، في إطار الصفقة المتبادلة. 

وتتكون المجموعة من فتيان تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أقل؛ اثنان يبلغان من العمر 15 عامًا، وواحد – أصغرهم مفرج عنه – يبلغ من العمر 14 عامًا. وكان 23 من المفرج عنهم محتجزين رهن الاعتقال الإداري، وهي ممارسة تتعرض لانتقادات واسعة النطاق حيث لا يكون المعتقل على علم بأي تهم موجهة إليه، ولا تخضع قضيتهم للمحاكمة أي عملية قانونية.

txt

تقرير فرنسى: تعويل على مصر وقطر لتمديد الهدنة.. وحرب غزة لن تعود كالسابق

CNN إسرائيل مصر قطر الهدنة غزة حماس

مواد متعلقة

ضغوط مستمرة.. هل ترضخ إسرائيل لطلبات الحلفاء وعائلات المحتجزين لتمديد هدنة غزة؟

وثيقة عسكرية أمريكية تكشف استراتيجية إسرائيل الانتقامية فى فلسطين

كاتب فرنسي: معاناة الفلسطينيين في غزة غير مسبوقة على مر التاريخ

تقرير فرنسى: تعويل على مصر وقطر لتمديد الهدنة.. وحرب غزة لن تعود كالسابق

CNN: مخاوف من انهيار القطاع الزراعي في إسرائيل بعد نزوح العمال الأجانب

واشنطن بوست: حرب غزة فككت البيت الأبيض.. وبايدن يضغط على نتنياهو

نيوزويك: الولايات المتحدة تخشى من تبعات هزيمة روسيا فى أوكرانيا

الصين تحضر لجلسة مجلس الأمن: نأمل فى تحقيق وقف إطلاق النار

الأكثر قراءة

سلام حار وابتسامات.. "تايم" تكشف سر العلاقة بين المحتجزين الإسرائيليين وحماس

انتقال عمر كمال للأهلى.. رأى كولر يُهدد إتمام الصفقة

كروان مشاكل وإنجى حمادة.. من المطبخ إلى الحبس

عاجل.. بإنزال جوى.. القوات الأمريكية تنجح فى تحرير ناقلة كيماويات مختطفة بخليج عدن

مصرع طالب وإصابة والده ونجل خالته في مشاجرة بالقليوبية

نوة "باقى المكنسة" تضرب الإسكندرية.. أمطار ورياح وارتفاع الأمواج (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

حسين دعسة

كيف يرى الأردن مصير الحرب على غزة؟

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: القادم مفتوح على عدة احتمالات

ماجد حبته

إيلون ماسك فى إسرائيل!

محمود خليل

نصيحة أب لولده

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟