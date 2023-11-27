نيابة المرج تحقق في واقعة العثور على جثة شاب ملقاة بشارع

تباشر النيابة العامة بالمرج التحقيق في العثور على جثة شاب مقتول طعنا بمنطقة المرج، وأمرت النيابة باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة محل الواقعة.

وعثرت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة على جثة شاب مقتول طعنًا بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المرج.

تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة القسم وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب مقتول طعنًا باحدى الشوارع بدائرة القسم، ويجري رجال المباحث التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة لضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.