الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

نيابة المرج تحقق في واقعة العثور على جثة شاب ملقاة بشارع

ارشيفية
ارشيفية

تباشر النيابة العامة بالمرج التحقيق في العثور على جثة شاب مقتول طعنا بمنطقة المرج، وأمرت النيابة باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة محل الواقعة.

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وعثرت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة على جثة شاب مقتول طعنًا بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المرج.

تلقى قسم شرطة المرج  بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة القسم وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب مقتول طعنًا باحدى الشوارع بدائرة القسم، ويجري رجال المباحث التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة لضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اجهزة الامن قسم شرطة المرج النيابة العامة جثة شاب المرج شهود العيان كاميرات المراقبة مديرية امن القاهرة

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